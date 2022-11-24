Около 90% Молдовы осталось без электричества, Кишинев вызывает российского посла

Глава МИД Молдовы Нику Попеску заявил, что РФ специально наносит ущерб, который может привести к гуманитарному кризису в стране.

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Массированные ракетные удары России по Украине повлияли не только на нашу страну, но и на соседнюю Молдову. В результате обстрелов украинской инфраструктуры 23 ноября 90% Молдовы осталось без электричества. Об этом рассказал молдавский министр иностранных дел Нику Попеску в интервью BBC.

По его словам, отключения электричества коснулось всех сфер жизни: не работали светофоры, троллейбусы, не было воды.

"Традиционно мы импортируем электроэнергию из Украины и Румынии. В последние полтора месяца были перебои, но сегодня блэкаут намного хуже", — сказал он.

Глава МИД Молдовы заявил, что Россия специально наносит такой сильный ущерб и это может привести к гуманитарному кризису в стране, который отразится на всей Европе.

"Нам необходимо электричество. Нам нужен газ. Это очень опасная ситуация. Молдоване могут попытаться уехать в ЕС. Возможно, мы столкнулись с гуманитарным кризисом, который почувствует вся Европа", — добавил Попеску.

Дипломат также рассказал, что после произошедшего МИД Молдовы вызвал для объяснений российского посла.

"Массовые отключения света по всей стране, включая Кишинев и здание МИД. Я дал поручение вызвать для объяснений посла России", — сказал он.

Кишинев может остаться без воды

Мэр столицы Молдовы Ион Чебан заявил, что город может остаться без воды из-за высоких цен на энергоресурсы и долгов. По его словам, зимой даже кратковременное прекращение подачи воды и работы канализации станет катастрофой для Кишинева.

"Уважаемые жители, нас предупредили, что сегодня мы можем остаться без воды. Мы привели все аргументы центральным властям и ответственным инстанциям, что Apă Canal больше не может справляться с высокими ценами на электричество и газ", — сказал он.

Напомним, 23 ноября стало известно, что после ракетных ударов РФ по Украине Молдова осталась без света. Местные журналисты рассказали, что в Кишиневе остановились троллейбусы и город стоял в пробках. Кроме того, наблюдались проблемы с мобильной связью и водоснабжением.

Президент Молдовы Майя Санду после этого заявила, что режиму Кремля нельзя доверять. Сообщается, что из-за критической ситуации сработало автоматическое отключение транзита электроэнергии из Румынии.