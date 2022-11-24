Близько 90% Молдови залишилося без електрики, Кишинів викликає російського посла

Глава МЗС Молдови Ніку Попеску заявив, що РФ спеціально завдає збитків, які можуть призвести до гуманітарної кризи в країні.

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Масовані ракетні удари Росії по Україні вплинули не лише на нашу країну, а й на сусідню Молдову. Внаслідок обстрілів української інфраструктури 23 листопада 90% Молдови залишилося без електрики. Про це розповів молдавський міністр закордонних справ Ніку Попеску в інтерв'ю ВВС.

За його словами, відключення електрики торкнулося всіх сфер життя: не працювали світлофори, тролейбуси, води не було.

"Традиційно ми імпортуємо електроенергію з України та Румунії. В останні півтора місяця були перебої, але сьогодні блекаут набагато гірший", — сказав він.

Глава МЗС Молдови заявив, що Росія спеціально завдає таких сильних збитків і це може призвести до гуманітарної кризи в країні, яка позначиться на всій Європі.

"Нам потрібна електрика. Нам потрібен газ. Це дуже небезпечна ситуація. Молдовани можуть спробувати виїхати до ЄС. Можливо, ми зіткнулися з гуманітарною кризою, яка відчує вся Європа", — додав Попеску.

Дипломат також розповів, що після того, що трапилося МЗС Молдови викликав для пояснень російського посла.

"Масові відключення світла по всій країні, включно з Кишиневом та будівлею МЗС. Я дав доручення викликати для пояснень посла Росії", — сказав він.

Кишинів може залишитися без води

Мер столиці Молдови Іон Чебан заявив, що місто може залишитися без води через високі ціни на енергоресурси та борги. За його словами, взимку навіть короткочасне припинення подачі води та роботи каналізації стане катастрофою для Кишинева.

"Шановні жителі, нас попередили, що сьогодні ми можемо залишитися без води. Ми навели всі аргументи центральній владі та відповідальним інстанціям, що Apă Canal більше не може справлятися з високими цінами на електрику та газ", — сказав він.

Нагадаємо, 23 листопада стало відомо, що після ракетних ударів РФ по Україні Молдова залишилася без світла. Місцеві журналісти розповіли, що в Кишиневі зупинилися тролейбуси й місто стояло в заторах. Крім того, спостерігалися проблеми з мобільним зв'язком та водопостачанням.

Президентка Молдови Мая Санду після цього заявила, що режиму Кремля не можна довіряти. Повідомляється, що через критичну ситуацію спрацювало автоматичне відключення транзиту електроенергії з Румунії.