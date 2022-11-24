"Відбувся блекаут": у ЄС закликали терміново відправити в Україну генератори та трансформатори

Україна з початку війни отримала близько 500 генераторів від країн ЄС. Щоб відновити енергосистему після ракетних ударів армії РФ, знадобиться додаткове обладнання, зазначили європейські чиновники.

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Єврокомісія закликала країни Євросоюзу терміново передати Україні високовольтні трансформатори та генератори, щоб відновити енергосистему після ракетних ударів росіян. Про це повідомила журналістам єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон після неформальної зустрічі міністрів енергетики країн ЄС.

"Ми просимо країни-члени ЄС знову надати допомогу Україні. Пріоритет — високовольтні трансформатори та генератори. Єврокомісія допоможе доставити обладнання до регіонів", — сказала чиновниця.

Комісія працює над створенням нового енергетичного центру в Польщі, щоб приймати пожертвування від третіх осіб та допомагати з їхньою доставкою в точні місця в Україні, продовжила вона.

З початку повномасштабної війни з Росією Україна отримала близько 55 тис. одиниць енергообладнання та 500 генераторів через союзний механізм громадянського партнерства, зауважила Сімсон.

На початку неформальної зустрічі перед її учасниками виступив онлайн-міністр енергетики України Герман Галущенко та розповів про критичний стан енергетичної інфраструктури країни.

"Вчорашній удар мав тяжкі наслідки. Відбувся блекаут. Усі атомні електростанції України були знеструмлені. Це перший випадок, коли всі 4 українські АЕС були знеструмлені одночасно", — наголосив Галущенко.

За його словами, залишати такі атаки країни-терориста без відповіді означає заохочувати їх завдавати більше ракетних ударів. Глава Міненерго наголосив, що ця ситуація несе загрозу не лише Україні, а й усій Європі.

Герман Галущенко наголосив на важливості призупинення прав і привілеїв Росії в рамках МАГАТЕ. Європейська спільнота, за його словами, має переосмислити співпрацю з "Росатомом" з погляду енергетичної безпеки ЄС та не розпочинати нові проєкти з російською компанією та її дочірніми структурами.

Нагадаємо, що 23 листопада у всіх регіонах України були аварійні відключення світла. Морози та крижані дощі у частині регіонів затримують ремонтні роботи на об'єктах.

Після масованого ракетного удару відключились усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС. Сусідня Молдова також залишилася без електрики.

В Україну можна ввозити без оформлення генератори, вартість яких не перевищує 500 євро.