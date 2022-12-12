В Одесской области засекретили информацию о ремонте электросетей (видео)

По словам главы области Максима Марченко, информацией из открытых источников начали пользоваться российские военные для того, чтоб наносить новые удары по критической инфраструктуре Украины.

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Областная администрация решила существенно ограничить публичность информацию о том, когда жителям региона дадут свет. Об этом заявил губернатор Одесской области Максим Марченко.

По его словам, российские военные используют публичную информацию о ремонтах энергосистем, чтобы планировать и наносить новые удары.

Поэтому, как пояснил губернатор, информацию о восстановлении сетей будут сообщать очень осторожно.

"Когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас и так это почувствует", — подытожил Марченко.

Какая сейчас ситуация с электроэнергией в Одесской области

Из-за ракетного удара по области, который произошел 10 декабря, без электроэнергии остались около 1,5 млн жителей Одессы и области.

По состоянию на сейчас ведутся ремонтные работы. Они позволили уменьшить количество абонентов, которые сейчас находятся без света, до 300 тысяч.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уже говорил о том, что на восстановительные работы потребуется больше времени, чем обычно из-за последствий ночных ракетных атак 10 декабря. Тогда город был обесточен практически полностью. Электроэнергией были обеспечены только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддома, котельные и насосные станции.

Ранее Фокус писал о том, что эвакуации населения из Одессы и области на фоне блэкаута не будет. Изначальная информация о том, что восстановление энергоснабжения в регионе будет через 2-3 месяца, не соответствует действительности. СБУ уже проводит проверку по этому факту.

Кроме того, мы уже информировали наших читателей о российских обстрелах энергетических объектов Одесской области и о том, что некоторые из них получили серьезные повреждения. Предварительно о том, когда жители Одессы снова будут с электричеством, информации не было.