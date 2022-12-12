На Одещині засекретили інформацію про ремонт електромереж (відео)

За словами голови області Максима Марченка, інформацією з відкритих джерел почали користуватися російські військові для того, щоб завдавати нових ударів по критичній інфраструктурі України.

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Обласна адміністрація вирішила суттєво обмежити публічність інформації про те, коли мешканцям регіону дадуть світло. Про це заявив губернатор Одеської області Максим Марченко.

За його словами, російські військові використовують публічну інформацію про ремонти енергосистем, щоб планувати наві удари та завдавати їх.

Тому, як пояснив губернатор, інформацію про відновлення мереж повідомлятимуть дуже обережно.

"Коли ситуація з електропостачанням покращиться, кожен із нас і так це відчує", — підсумував Марченко.

Яка зараз ситуація з електроенергією в Одеській області

Через ракетний удар по області, який стався 10 грудня, без електроенергії залишилося близько 1,5 млн жителів Одеси й області.

Станом на сьогодні ведуться ремонтні роботи. Вони дозволили зменшити кількість абонентів, які зараз перебувають без світла, до 300 тисяч.

Зі свого боку, заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко вже говорив про те, що на відновлювальні роботи потрібно більше часу, ніж зазвичай через наслідки нічних ракетних атак 10 грудня. Тоді місто було знеструмлене практично повністю. Електроенергією було забезпечено лише об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, пологові будинки, котельні та насосні станції.

Раніше Фокус писав про те, що евакуації населення з Одеси й області на тлі блекауту не буде. Початкова інформація про те, що відновлення енергопостачання в регіоні буде через 2-3 місяці, не відповідає дійсності. СБУ вже проводить перевірку щодо цього факту.

Крім того, ми вже інформували наших читачів про російські обстріли енергетичних об'єктів Одеської області й про те, що деякі з них зазнали серйозних пошкоджень. Попередньо про те, коли мешканці Одеси знову будуть із електрикою, інформації не було.