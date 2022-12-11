Близько 300 тисяч людей залишаються без світла на Одещині, – ОВА

За словами голови регіону Максима Марченка, ситуація зі світлом в області та обласному центрі має значно покращитись уже у понеділок, 12 грудня.

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Станом на 11 грудня на Одещині через ракетні удари ЗС РФ по об'єктах критичної інфраструктури без світла залишилися майже 300 тисяч жителів регіону. Про це повідомив голова Одеської області Максим Марченко у своєму офіційному телеграм-каналі.

За словами Марченка, через ракетний удар по області, який стався 10 грудня, без електроенергії залишилося близько 1,5 млн жителів Одеси та області.

Станом на сьогодні ведуться ремонтні роботи. Вони дозволили зменшити кількість абонентів, які зараз перебувають без світла, до 300 тисяч.

"Електроенергія поступово повертається до будинків. Завтра (12 грудня, — ред.) очікується суттєве покращення ситуації з енергопостачанням", — запевнив голова Одеської області.

Зауважимо, що напередодні заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко вже говорив про те, що на відновлювальні роботи потрібно більше часу, ніж зазвичай, через наслідки нічних ракетних атак 10 грудня. Тоді місто було знеструмлено практично повністю. Електроенергією було забезпечено лише об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, пологові будинки, котельні та насосні станції.

Раніше Фокус писав про те, що евакуації населення з Одеси та області на тлі блекауту не буде. Початкова інформація про те, що відновлення енергопостачання в регіоні буде через 2-3 місяці, не відповідає дійсності. СБУ вже здійснює перевірку за цим фактом.

Крім того, ми вже інформували наших читачів про російські обстріли енергетичних об'єктів Одеської області та про те, що деякі з них зазнали серйозних пошкоджень. Попередньо про те, коли мешканці Одеси знову будуть із електрикою, інформації не було.