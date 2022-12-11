Около 300 тысяч человек остаются без света в Одесской области, – ОВА

По словам главы региона Максима Марченко, ситуация со светом в области и областном центре должна значительно улучшиться уже в понедельник, 12 декабря.

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По состоянию на 11 декабря в Одесской области из-за ракетных ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры без света остались почти 300 тысяч жителей региона. Об этом сообщил глава Одесской области Максим Марченко в своем официальном Телеграм-канале.

По словам Марченко, из-за ракетного удара по области, который произошел 10 декабря, без электроэнергии остались около 1,5 млн жителей Одессы и области.

По состоянию на сейчас ведутся ремонтные работы. Они позволили уменьшить количество абонентов, которые сейчас находятся без света, до 300 тысяч.

"Электроэнергия постепенно возвращается в дома. Завтра (12 декабря, — ред.) ожидается существенное улучшение ситуации с энергоснабжением". — заверил глава Одесской области.

Заметим, что накануне заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уже говорил о том, что на восстановительные работы потребуется больше времени, чем обычно из-за последствий ночных ракетных атак 10 декабря. Тогда город был обесточен практически полностью. Электроэнергией были обеспечены только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддома, котельные и насосные станции.

Ранее Фокус писал о том, что эвакуации населения из Одессы и области на фоне блэкаута не будет. Изначальная информация о том, что восстановление энергоснабжения в регионе будет через 2-3 месяца, не соответствует действительности. СБУ уже проводит проверку по этому факту.

Кроме того, мы уже информировали наших читателей о российских обстрелах энергетических объектов Одесской области и о том, что некоторые из них получили серьезные повреждения. Предварительно о том, когда жители Одессы снова будут с электричеством, информации не было.