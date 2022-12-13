Буде більше світла: виведений з ладу обстрілом енергоблок АЕС знову працює

Поки що невідомо, про яку саме АЕС йдеться, оскільки в Міненерго не озвучили назву конкретної станції.

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В Україні відновили роботу енергоблоку на одній з АЕС, який було пошкоджено внаслідок російського ракетного удару 23 листопада. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Повідомляється, що останній, дев'ятий енергоблок-тисячник був підключений до мережі в ніч проти 13 грудня. Нині він набирає потужність.

"Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни", — розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Зазначимо, що наразі невідомо, про яку саме АЕС йдеться, оскільки в Міненерго не озвучили назву конкретної станції.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що 23 листопада, ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях і Херсоні.

Росіяни атакували об'єкти енергетики, також під ударом опинилися об'єкти теплової генерації та водопостачання. Унаслідок атак мільйони українців залишилися без світла, а в деяких регіонах на якийсь час зникло опалення та водопостачання. Міністр енергетики України Герман Галущенко тоді заявив, що в Україні стався блекаут, оскільки всі атомні електростанції України були знеструмлені.

Уже 5 грудня росіяни здійснили ще одну, масовану атаку по енергетичній інфраструктурі, в усіх обленерго є ліміти споживання електроенергії.

Як повідомляє "Укренерго", вранці 13 грудня в енергосистемі все ще зберігається значний дефіцит електроенергії.

"Погіршення погодних умов по всій території країни (сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів) негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад. На сході ворог знову обстріляв декілька районів, завдавши пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури", — повідомили в компанії.

Раніше Фокус також писав, чому обласна адміністрація вирішила суттєво обмежити публічність інформації про те, коли мешканцям регіону дадуть світло.