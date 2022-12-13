Відключатимуть світло частіше: експерт пояснив, чому на Україну чекає складна зима

Росія зашкодила близько половини української енергосистеми. А за словами Максима Білявського, до цієї проблеми взимку додадуться морози, через які обладнання доведеться ремонтувати частіше.

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Українцям узимку можуть ще частіше відключати світло у квартирах, щоб обмежити споживання електроенергії. Причина — похолодання та планові ремонти на електроустановках. Про це "Обозреватель" розповів експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський.

За словами експерта, без ремонту обладнання навряд чи обійтися, адже морози позначатимуться на умовах експлуатації установок. Крім того, взимку попит на електроенергію зазвичай зростає.

"Але оскільки через терористичні удари ще продовжуються аварійні відновлювальні роботи в енергосистемі України, вже існує дефіцит електричної енергії", — зазначив Максим Білявський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмігаль заявив, що Україна потребує термінової допомоги, щоб не залишитися без світла та тепла цієї зими. Річ у тому, що Росія зруйнувала близько половини української енергосистеми, також пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції.

Водночас, як зазначив глава уряду, загалом на відновлення України від наслідків російської агресії країні потрібні величезні кошти. За попередніми оцінками, вже йдеться про 600 млрд доларів.

Експерт також зазначив, що дефіцит електроенергії в системі залишатиметься на високому рівні, але за умови, якщо не відбудеться встановлення інших нових генеруючих потужностей або деокупація електростанцій, які поки недоступні управлінню компанії "Укренерго".

Раніше повідомлялося, що у Києві з 9 грудня діють нові графіки стабілізаційних відключень. Вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі через останні терористичні обстріли і тепер графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір на графіку — світло є і зараз його наявність гарантована.

— світло є і зараз його наявність гарантована. Сірий колір на графіку — у цей час гарантовано не буде світла.

— у цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір на графіку — можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі збільшуватиметься.

Також повідомлялося, що 13 грудня енергетикам вдалося відновити роботу енергоблока на одній з АЕС, який був пошкоджений внаслідок російського ракетного удару 23 листопада. Таким чином, останній, дев'ятий енергоблок-тисячник, був підключений до мережі.