Віялові відключення світла можуть скасувати: українцям назвали умову

Україна намагається домовитися з Європою щодо постачання електроенергії для покриття власного дефіциту після терористичних атак РФ. Переговори ще ведуться, про результати поки що невідомо.

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Україна розраховує покрити дефіцит електроенергії у системі за рахунок додаткового імпорту струму з Європи. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі інформаційної медіаплатформи "Ми — Україна" в межах конференції солідарності з українським народом у Парижі.

За його словами, імпорт електроенергії з Європи до України має дозволити мережу системних операторів ENTSO-E.

"Необхідне рішення ENTSO-E для збільшення обсягів імпорту електроенергії", — сказав Галущенко.

Він зазначив, що електроенергія в Європі є, а Україна потребує покриття дефіциту після ракетних ударів Росії з енергетики в жовтні-листопаді 2022 року.

"Електроенергія сьогодні в Європі є, вона доступна. Водночас через російські обстріли в українській енергосистемі є дефіцит, який ми хотіли б максимально покрити за рахунок можливого імпорту", — наголосив український міністр.

Він також зазначив, що імпорт електроенергії дозволить Україні стабільно пройти зимовий період.

Відновлення України — регіонам виділили понад 5 млрд гривень

Уряд України надав регіонам 340 млн євро через спільний з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) проєкт "Програми відновлення України" на відновлення освітніх установ, лікарень, об'єктів критичної інфраструктури та центрів надання адмінпослуг. У 10 регіонах, як обіцяє голова Кабміну Денис Шмигаль, реалізують 83 проєкти.

У Кабміні кажуть, що минулого тижня спрямували 100 мільйонів гривень на відновлення системи теплопостачання Кременчука Полтавської області. Також 50 мільйонів гривень спрямували на поновлення зруйнованої інфраструктури Сумщини.

Сумарно регіони отримали понад 5 млрд гривень на відновлення, порахував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що після російських обстрілів енергоінфраструктури Одеси й області 10 грудня більшість людей втратили електрику. В Одеській ОВА заявили, що відремонтувати систему електропостачання можна за 2-3 місяці.

Також Фокус писав, що українцям узимку можуть ще частіше відключати світло у квартирах, щоб обмежити споживання електроенергії. Причина — похолодання та планові ремонти на електроустановках.