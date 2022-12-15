Свет по графику: Украина переходит на плановые отключения электроэнергии

Украинским энергетикам удалось стабилизировать ситуацию со светом в большинстве регионов, что дает возможность отказаться от аварийных отключений электричества в ближайшее время.

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Ситуация в украинской энергосистеме постепенно улучшается, поэтому в большинстве регионов есть возможность установить графики плановых отключений света. Об этом в эфире телемарафона вечером 14 декабря сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, большинство областей уже отказалось от экстренных отключений света.

"И это первое, что мы требуем от облэнерго и областей: чтобы люди понимали, что есть конкретный план, по этому плану и будут отключения", отметил Тимошенко.

Он добавил, что экстренные отключения электричества применяются только в нескольких областях.

"Но в ближайшие дни мы хотим выйти на плановые отключения во всех регионах", — заявил Кирилл Тимошенко.

Тем временем министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине и вовсе могут отменить веерные отключения света, если будут успешными переговоры с Европой об импорте тока. Как отметил министр, для этого нужно согласие сети системных операторов ENTSO-E.

"Электроэнергия сегодня в Европе есть, она доступна. В то же время из-за российских обстрелов в украинской энергосистеме есть дефицит, который мы хотели бы максимально покрыть за счет возможного импорта", — подчеркнул украинский министр.

По его словам, импорт электроэнергии позволит Украине стабильно пройти зимний период.

В Украине заработали все атомные энергоблоки

На днях министр энергетики Герман Галущенко сообщил о возобновлении работы энергоблоков на всех АЭС в Украине. Ночью 13 декабря к сети подключили еще один энергоблок-тысячник (мощностью 1 000 МВт) "Энергоатома".

Данный энергоблок вывели из строя 23 ноября массированным ракетным ударом военных РФ. В настоящее время продолжается набор мощности.

"Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают на обеспечение потребностей населения и экономики страны", — проинформировал Галущенко.

ВС РФ продолжают блокировать работу Запорожской АЭС, станция потребляет более 100 МВт электроэнергии из украинской энергосистемы, заключил министр.

Напомним, что о варианте полного блэкаута в Украине из-за действий российской армии недавно говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Чиновник уверен в массовом выезде украинцев в села.

Энергетическая компания ДТЭК заявила, что отключать свет в Украине перестанут не раньше весны 2023 года.