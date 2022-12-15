Світло за графіком: Україна переходить на планові відключення електроенергії, — ОП

Українським енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію зі світлом у більшості регіонів, що дає змогу відмовитись від аварійних відключень електрики на найближчий час.

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Ситуація в українській енергосистемі поступово покращується, тому більшість регіонів має можливість встановити графіки планових відключень світла. Про це в ефірі телемарафону увечері, 14 грудня, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, більшість областей вже відмовилася від екстрених відключень світла.

"І це перше, що ми вимагаємо від обленерго та областей: щоб люди розуміли, що є конкретний план, за цим планом і будуть відключення", — зазначив Тимошенко.

Він додав, що екстрені відключення електрики застосовуються лише в кількох областях.

"Але найближчими днями ми хочемо вийти на планові відключення у всіх регіонах", — заявив Кирило Тимошенко.

Тим часом міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні взагалі можуть скасувати віялові відключення світла, якщо будуть успішними переговори з Європою про імпорт струму. Як зазначив міністр, для цього потрібна згода мережі системних операторів ENTSO-E.

"Електроенергія на сьогодні у Європі є, вона доступна. Водночас через російські обстріли в українській енергосистемі є дефіцит, який би ми хотіли максимально покрити за рахунок можливого імпорту", — наголосив український міністр.

За його словами, імпорт електроенергії дозволить Україні стабільно пройти зимовий період.

В Україні запрацювали всі атомні енергоблоки

Цими днями міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про поновлення роботи енергоблоків на всіх АЕС в Україні. Вночі, 13 грудня, до мережі під'єднали ще один енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) "Енергоатому".

Цей енергоблок вивели з ладу 23 листопада масованим ракетним ударом військових РФ. Зараз продовжується набір потужності.

"Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Усі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, що знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють на забезпечення потреб населення та економіки країни", — поінформував Галущенко.

ЗС РФ продовжують блокувати роботу Запорізької АЕС, станція споживає понад 100 МВт електроенергії з української енергосистеми, сказав міністр.

Нагадаємо, що про варіант повного блекауту в Україні через дії російської армії нещодавно говорив глава МЗС Дмитро Кулеба. Чиновник упевнений у масовому виїзді українців у села.

Енергетична компанія ДТЕК заявила, що відключати світло в Україні перестануть не раніше за весну 2023 року.