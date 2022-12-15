Нові обстріли інфраструктури: енергетики попередили про аварійні відключення світла

У компанії "Укренерго" розповіли, що ЗС РФ завдали артилерійського удару по об'єкту енергетики на Донбасі, ремонтні бригади очікують на дозвіл від військових для початку відновлювальних робіт.

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На 15 грудня в Україні зберігається значний дефіцит електрики. Ситуацію значно ускладнюють погані погодні умови в країні: сніг, зледеніння та сильні пориви вітру. Про це розповіли у компанії "Укренерго".

Повідомляється, що на сході України російські війська знову завдали артилерійського удару по одному зі звільнених українськими військовими районів. Внаслідок чого пошкоджено один енергетичний об'єкт. Аварійно-відновлювальні роботи ще не розпочалися, це станеться після дозволу військових.

Також у компанії уточнили, що всім обленерго надали ліміти добового використання електрики. Однак із самого ранку деякі регіони витратили їх, почалися аварійні відключення.

Нагадаємо, 15 грудня заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що ситуація в українській енергосистемі покращується, тому більшість регіонів може встановити планові графіки відключення електрики. За його словами, більшість областей відмовилися від екстрених відключень світла.

14 грудня міністр енергетики Петро Галущенко розповів, що Україна розраховує покрити дефіцит енергії шляхом імпорту струму з Європи. Переговори про це ще ведуться, а про результати поки невідомо.

12 грудня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що через обстріл російськими військами об'єктів енергетики в Україні можливий блекаут.