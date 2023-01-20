ЗСУ запустили надійну систему для виявлення дронів і ракет ЗС РФ

Комплекси вартістю 20 тис. грн за допомогою мікрофонів помічають повітряні цілі на відстані до 7 км, допомагаючи ППО їх збивати.

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Військовослужбовці 125-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України розробили систему, яка виявляє повітряні загрози за звуком. Про це стало відомо виданню "Еспресо.Захід".

Систему під назвою "Звук" створили військовослужбовці, які до війни працювали в ІТ-галузі. Вона дозволяє виявити дрони, ракети та гелікоптери, які летять на низькій висоті та залишаються "невидимими" для звичайних радіолокаційних станцій (РЛС). Дальність виявлення дронів і ракет становить від 3 до 7 км.

Як розповів один із творців Мар'ян Сулима, комплекс складається з досить простих компонентів: мікрофона, дзеркала та мікрокомп'ютера, загальна ціна — приблизно 20 тис. грн, враховуючи доставку та встановлення. Мікрофон вловлює шум від повітряної цілі та передає сигнал до захищеної військової мережі, де центри обробки даних аналізують інформацію, визначають тип об'єкта та відстежують його переміщення на території України.

[ + – ] Комплекс "Звук" для виявлення дронів і ракет в Україні Фото: Еспресо

Мар'ян Сулима додав, що розробники хочуть створити величезну мережу із сенсорів невеликої дальності, що охоплює всю країну. Система працює пасивно, споживає мало енергії та виявляється ворожими засобами фіксування радіолокаторів. Військові почали втілювати програму з травня і наразі розгорнули понад 50 комплексів у чотирьох областях України, які змогли зафіксувати десятки повітряних загроз. За підрахунками, для завершення першої фази розгортання мережі необхідні 600 сенсорів.

"Загальна система не дозволяє жодній повітряній цілі знайти навіть шпаринку", — сказав Мар'ян.

Військовослужбовець Максим із 125-ї бригади ТрО додав, що зараз проєкт здійснюється виключно силами волонтерів. Багато фахівців допомогли військовим, поділившись своїми знаннями та досвідом.

"Такі системи функціонують успішно і є на озброєнні в інших країнах, наприклад, в Ізраїлі", — зазначив він. — "У нас ресурс величезний, потрібно його лише вчасно використати, допомогти трохи грантами, грошима і не заважати на законодавчому рівні. Тоді будуть подібні системи, дрони та все, що потрібно для перемоги".

Раніше писали, як український додаток "єППО" допоміг ЗСУ збити дрони-камікадзе Shahed. Як повідомив розробник Геннадій Сульдін, під час російських атак 31 грудня та 1 січня українці використали програму, щоб військовим було простіше відслідковувати рух повітряних загроз.

У грудні стало відомо, що в Київській області встановлять акустичні датчики для виявлення дронів і ракет. За словами начальника поліції регіону Андрія Нєбитова, вони оперативно передають інформацію військам ППО, захищаючи критичну інфраструктуру.