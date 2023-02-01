Захист від дронів і ракет: Thales передає військам України сучасну РЛС GM200

Радар може відстежувати повітряні та наземні об'єкти на відстані до 250 км, а також об'єднуватись із системою ППО SAMP/T.

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Міжнародна промислова група Thales виготовить для України станції радіолокації Ground Master 200 (GM200) за гроші, які виділить Франція. Про це французький міністр оборони Себастьян Лекорню оголосив під час брифінгу, запис якого опубліковано у Twitter.

За його словами, Франція підпише договір із Thales 1 лютого. Потім виробнику передадуть кошти зі спеціального фонду підтримки України. Передбачається, що незабаром міністр оборони України Олексій Резніков відвідає підприємство, де йому представлять станцію радіолокації.

Себастьян Лекорню зазначив, що Олексій Резніков повідомив йому про потребу української армії у таких радарах ще в грудні 2022 року. GM 200 мають значно покращити захист повітряного простору України.

GM 200 — це мобільна радіолокаційна станція для виявлення повітряних загроз, яка входить в лінійку радарів Ground Master. Вона являє собою контейнер з обладнанням, який встановлюється на вантажний автомобіль з колісною платформою 8 на 8. Багатодіапазонний радар може фіксувати повітряні цілі в радіусі до 250 км (до 100 км у бойовому режимі), а також стежити за об'єктами на поверхні.

Відкрита архітектура дозволяє поєднувати GM 200 з іншими системами лінійки Ground Master, системами керування та комплексами ППО. Крім того, РЛС може працювати у парі із системою ППО SAMP/T, яку українські війська мають незабаром отримати від закордонних партнерів.

28 січня стало відомо, що ЗСУ отримають системи ППО SAMP/T та снаряди Aster-30. Вони здатні перехоплювати цілі з відривом до 100 км, зокрема балістичні ракети.

Раніше писали, що українська армія розробила систему, яка виявляє повітряні погрози за звуком на відстані до 7 км. Комплекси вартістю приблизно 20 тисяч гривень кожен допомагають відслідковувати рух ракет і дронів, потрібно приблизно 600 одиниць, щоб створити надійну мережу для захисту неба.