США оголосять про постачання Україні далекобійних ракет GLSDB вже у п'ятницю, — WSJ

В Україну будуть передані не вилучені із запасів США ракети, а нові, тому їхня доставка може зайняти більше часу.

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Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму 2,2 млрд доларів, який включить далекобійні розумні ракети GLSDB, вже у п'ятницю, 3 лютого. Про це у середу, 1 лютого, повідомляє американське видання Wall Street Journal.

"Очікується, що наступна партія військової допомоги США для України, про яку може бути оголошено вже у п'ятницю, вперше включатиме розумні бомби більшої дальності, повідомили джерела, знайомі з цим питанням", — йдеться у публікації.

Журналісти вказали, що GLSDB поставлятимуться в межах Ініціативи сприяння безпеці України, яка фінансує придбання або створення нової зброї, а не вилучення старого із запасів Сполучених Штатів. Техніка, яка фінансується за цією програмою, зазвичай доставляється в Україну довше, ніж та, що передається із запасів Вашингтона, зазначило видання.

Ракети було розроблено протягом останніх кількох років компанією Boeing Co. у партнерстві зі шведською Saab AB і виробляються на заводі американської компанії в Сент-Чарльзі, штат Міссурі. Boeing Co. підтвердив, що має запаси GLSDB, проте відмовився коментувати потенційну передачу ракет Україні.

Видання описує GLSDB як 113-кілограмову високоточну бомбу, прикріплену до ракети. Дальність дії становить близько 150 км, що більше, ніж у будь-якої бомби, яку США до цього поставляли Україні. GLSDB може бути запущена з ракетних установок, таких як HIMARS. Боєприпаси оснащені крилами, що дозволяють їм планувати до мети, та ракетним двигуном, що забезпечує додаткову дальність польоту. Це дозволяє точно націлювати ракету, якщо вона буде запущена з літака, не наражаючи пілота на ризик і з меншими витратами. Зброя також має вдосконалені системи стеження, щоб зробити її більш точною, із заявленою точністю до ширини автомобільної шини.

Нагадаємо, у середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що постачання далекобійних ракет Україні це "прямий шлях до нагнітання напруженості, підвищення рівня ескалації".

Також ми писали, що міжнародна промислова група Thales виготовить для України станції радіолокації Ground Master 200 (GM200). Виробництво техніки сплатить Франція.