"Переговорів не буде": у Кремлі відреагували на постачання Україні ракет ER GMLRS із радіусом 150 км

За даними журналістів, у межах наступного пакету американської військової допомоги на 2,2 млрд доларів Києву вперше передадуть далекобійні ракети з радіусом дії 150 км.

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні ракет далекого радіусу дії призведе до ескалації конфлікту, і з цієї причини представники РФ відмовляються вести переговори. Про це повідомляє "РБК".

"Так, це [постачання ракет] — прямий шлях до нагнітання напруженості, до підвищення рівня ескалації. Ми це бачимо, це вимагає від нас додаткових зусиль. Але це не змінить перебіг подій", — заявив Пєсков, додавши, що бойові дії продовжуватимуться.

За даними журналістів, до наступного пакету американської військової допомоги Києву на 2,2 млрд доларів уперше увійдуть далекобійні ракети з радіусом дії 150 км.

Премії солдатам РФ за танки

Пєсков також схвалив ініціативу російського керівництва виплачувати по 5 млн рублів (71 000 доларів) першим солдатам, які зруйнують чи захоплять американські танки Abrams або німецькі Leopard 2, які союзники нещодавно пообіцяли поставити ЗСУ.

За словами Пєскова "вони горітимуть", а за умов такого грошового стимулювання ентузіастів буде навіть більше. Прессекретар Кремля також додав, що президент РФ Володимир Путін не планує переговорів із головою Білого дому Джо Байденом.

Нагадаємо, що Іспанія у першій партії зможе передати Україні приблизно 6 танків Leopard 2A4. На складах іспанської армії знаходиться 53 танки у різному технічному стані. Тому ЗСУ не зможуть їх отримувати одразу в значних кількостях.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ готуються до наступу російських військ і проводять танкові навчання у Харківській області.

Нагадаємо, що за даними секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна проводить підготовку до серйозної ескалації з боку ЗС РФ, розглядає всі можливі сценарії та закликає західні країни до постачання винищувачів Typhoon та F-16.