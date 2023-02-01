"Переговоров не будет": в Кремле отреагировали на поставки Украине ракет ER GMLRS с радиусом 150 км

По данным журналистов, в рамках следующего пакета американской военной помощи на 2,2 млрд долларов Киеву впервые передадут дальнобойные ракеты с радиусом действия 150 км.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине ракет дальнего радиуса действия приведут к эскалации конфликта, и по этой причине представители РФ отказываются вести переговоры. Об этом сообщает "РБК".

"Да, это [поставка ракет] — прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации. Мы это видим, это требует от нас дополнительных усилий. Но это не изменит хода событий", — заявил Песков добавив, что боевые действия будут продолжаться.

По данным журналистов, в следующий пакет американской военной помощи Киеву на 2,2 млрд долларов, впервые войдут дальнобойные ракеты с радиусом действия 150 км.

Премии солдатам РФ за танки

Песков также приветствовал инициативу российского руководства выплачивать по 5 млн рублей (71 000 долларов) первым солдатам, которые разрушат или захватят американские танки Abrams или немецкие Leopard 2, которые союзники недавно пообещали поставить ВСУ.

По словам Пескова "они будут гореть", а при таком денежном стимулировании энтузиастов будет даже больше. Пресс-секретарь Кремля также добавил, что президент РФ Владимир Путин не планирует переговоров с главой Белого дома Джо Байденом.

Напомним, что Испания в первой партии сможет передать Украине около 6 танков Leopard 2A4. На складах испанской армии находится 53 танка в разном техническом состоянии. Поэтому ВСУ не смогут их получать сразу в значительных количествах.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ готовятся к наступлению российских войск и проводят танковые учения в Харьковской области.

Напомним, что по данным секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина проводит подготовку к серьезной эскалации со стороны ВС РФ, рассматривает все возможные сценарии и призывает западные страны к поставкам истребителей Typhoon и F-16.