Іспанія відправить в Україну 20 бронетранспортерів M-113, — Міноборони країни

За словами міністра оборони Роблес, бронетранспортери відправлять до України вже наступного понеділка з Латвії.

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Іспанія має намір відправити в Україну 20 бронетранспортерів М-113. Про це заявила міністр оборони країни Маргарита Роблес під час візиту до Латвії, пише Europa Press.

Повідомляється, що бронетранспортери відправлять уже у понеділок. М-113 зараз знаходяться в Латвії. Іспанські сили розгорнуті там у рамках місія стримування НАТО. Там же знаходяться 6 танків Leopard, які також будуть відправлені в Україну.

Видання пише, що компанія Санта-Барбара вже працює над ремонтом та відновленням танків Leopard 2A4. Вони понад 10 років перебували у Казетасі, Сарагоса.

Бронетранспортери М-113

Американський бронетранспортер М-113 випускали до 2007 року. Довгий час залишався основним бронетранспортером США. Станом на 2022 рік використовуються більш ніж у 44 країнах світу. Озброєння складається з одного 12,7 мм кулемета M2HB.

Раніше Фокус писав, що Іспанія у першій партії зможе передати Україні до 6 танків Leopard 2A4. На зберіганні знаходиться 53 танки, які знаходяться у різному технічному стані. Тому Україні не зможуть їх одразу передавати у великій кількості, зазначають журналісти.

Також повідомляється, що Німеччина хоче швидко замінити танки, призначені Україні. Глава міноборони ФРН сказав, що танки Leopard можуть відіграти важливу роль у боротьбі українців проти агресії Росії.

Ще нагадаємо, що у WSJ заявили, що США оголосять про постачання Україні далекобійних ракет GLSDB вже в п'ятницю. В Україну будуть передані не вилучені із запасів США ракети, а нові, тому їхня доставка може зайняти більше часу.