Гармата-робот впорається і з дронами, і з бронетехнікою: інженери показали EOS R600MC (відео)

Автономна башта, яку можна встановити на бронетранспортери, може використовувати заряди Javelin і ракети Stinger.

Related video

Компанія EOS Defense Systems USA опублікувала кадри своїх систем дистанційного озброєння EOS R600MC з протитанковими керованими ракетами Northrop Grumman M230LF і Javelin, встановленими на броньованій багатоцільовій машині (AMPV), повідомляє Military leak. AMPV — це програма армії США із заміни бронетранспортера M113 (часів Корейської війни) і сімейства подібних до нього машин.

За заявою розробників, їхня башта R600 (R600MC) є єдиним дистанційним бойовим модулем, що забезпечує як вогневу міць середнього калібру, так і додаткову смертоносність кількох протитанкових або зенітних ракет, і все це в системі, що важить трохи більш ніж 700 кг.

R600MC допоможе піхоті ефективно протистояти будь-якій загрозі на сучасному полі бою. Командири можуть налаштувати додаткові ракетні блоки для захисту від найбільш небезпечних цілей — дронів і бронетехніки ворога. Крім того, доступні 30-мм снаряди з детонатором також можуть використовуватися для знищення противника в укритті. Башту можна конфігурувати з різними типами боєприпасів, включно з Javelin, Stinger, Coyote або APKWS.

EOS R600MC важить лише 700 кг і її можна встановити навіть на легку бронетехніку Фото: EOS

Інтегрований сенсорний блок з D/R/I 12+/5+/4+ км забезпечує як денну, так і тепловізійну оптику, що дає змогу операторам Javelin виявляти, ідентифікувати та вражати цілі на відстані понад 4000 м. Завдяки малій вазі та високій вражаючій здатності роботизовану башту R600MC можна встановити на середніх колісних або гусеничних платформах, що значно доповнює загальну вогневу міць механізованого корпусу або мобільного підрозділу.

На сьогодні компанія EOS — єдина у світі, що пропонує дистанційно керовану бойову башту, на яку можна встановити будь-яке озброєння від калібру 5,56 до гармати 30x173 мм і стріляти з них точно в русі на великій відстані. Компанія за більш ніж 25 років заробила міцну репутацію серед світових замовників і у Пентагону.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині збираються модернізувати бронетранспортер М113, додавши систему дистанційного керування і поліпшивши захист. Новий безпілотник назвуть Shadow Rider.

А ще Фокус розповідав, що в Іспанії вирішили переробити БТР М113 на безпілотну платформу. Безпілотник можна буде використовувати для небезпечних операцій без загрози життю для екіпажу.