Собьет иранские дроны, которые получает РФ: Израиль запустит лазерную ПВО первой в мире

В Минобороны страны обещают, что через полгода ПВО Израиля будет иметь частичную лазерную защиту, а через пару лет — полную.

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К следующему году Израиль получит частичную лазерную защиту для своих систем противовоздушной обороны, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление представителя компании Rafael Advanced Defense Systems Юваля Стейница. По его словам, Израиль станет первой страной в мире с подобной системой защиты от авиации, дронов и снарядов противника.

"Это лазерное оружие защитит нас как на Юге, так и на Севере", — сказал Стейниц.

Еще в феврале этого года высокопоставленный чиновник Министерства обороны бригадный генерал в отставке Дэнни Голд заявил, что израильские лазеры ПВО, когда они будут полностью готовы, смогут сбивать дроны, которые Иран отправляет Россию для использования против Украины. Как сообщил военный во время выступления на конференции по искусственному интеллекту в Тель-Авивском университете, Минобороны Израиля работает над разработкой технологии использования лазеров следующего поколения.

Генерал рассказал о многочисленных успешных испытаниях, уничтожающих ракеты "с помощью очень сложной системы лазерного оружия". По его словам, эти лазерные системы справляются с минометными снарядами, ракетами и иранскими БПЛА, которые Россия отправляет в Украину.

В январе этого года уходящий в отставку начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави заявил The Jerusalem Post, что появление лазерных систем противовоздушной обороны будут использоваться как на земле, так и в небе. Он отметил, что где-то через два года израильские военные рассчитывают развернуть подобные системы вдоль границы с сектором Газа, чтобы проверить эффективность их работы.

"Лазеры очень хорошо показал себя в полевых испытаниях. Если этот эксперимент сработает – а мы продолжим интегрировать и совершенствовать систему лазерной защиты в течение двух лет – мы будем двигаться как можно быстрее, чтобы развернуть ее по всему Северу", — отметил он.

Кохави так же добавил, что Израиль вложил немало средств в разработку лазерных систем противовоздушной обороны. И всего за три года удалось достигнуть потрясающего прогресса в этом вопросе.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ заявили о создании лазерной пушки. Якобы лазерное оружие успешно прошло испытание на полигоне и показало высокую эффективность работы.