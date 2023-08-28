"Уничтожает дроны-самолеты и квадрокоптеры": в РФ заявили о создании лазерной пушки

Лазерное оружие успешно прошло испытание на полигоне и показало высокую эффективность работы, уверяют российские источники.

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Российские военные инженеры якобы испытали на полигоне лазерную пушку и с ее помощью успешно поразили дроны разных типов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свой неназванный источник. По его словам, лазер эффективно поразил беспилотники.

"На одном из российских военных полигонов были проведены успешные испытания боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Лазерная пушка продемонстрировала высокую эффективность по поражению БПЛА в ближней зоне", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника агентства, боевой лазер инфракрасного спектра физически поразил дроны, в частности, прожигая аэродинамические поверхности аппаратов или поджигая их корпуса вместе с бортовым оборудованием. Во время испытаний с помощью нового оружия якобы "уничтожались дроны как самолетного, так и квадрокоптерного типа".

Пока непонятно, насколько можно доверять такой информации от "российских источников", но действительно, военные уделяют особое внимание разработке лазерных систем. Например, Министерство обороны США активно разрабатывала лазеры и мощные микроволны для противоракетной обороны с самого начала оборонной инициативы Рональда Рейгана 40 лет назад. В последние годы был всплеск интереса, который впоследствии угас из-за несовершенства технологий, но теперь технологии совершенствуются и "это дает потрясающие результаты", говорят в Пентагоне.

"Мы все время проводили исследования, изучали боевые эффекты и проводили эксперименты. Но мы думаем, что, наконец, мы начинаем видеть некоторый реальный прогресс", — отмечает директор Агентства противокатерной обороны (MDA) Лаура Дезимоун.

Минобороны США уже выделила более $2 млн компании Lockheed Martin для изучения того, как оружие направленной энергии может быть интегрировано с текущими системами агентства, которые полагаются на кинетический перехват баллистических, и в будущее гиперзвуковые, ракеты. Исследование должно быть завершено в следующем месяце.

Ранее Фокус писал, что китайские ученые заявили о создании "бесконечного" боевого лазера. Благодаря новой системе охлаждения лазерные установки могут стать компактнее и не перегреваться. Если это правда, то науку и военную промышленность ждет огромный прорыв.