"Знищує дрони-літаки та квадрокоптери": в РФ заявили про створення лазерної гармати

Лазерна зброя успішно пройшла випробування на полігоні й показала високу ефективність роботи, запевняють російські джерела.

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Російські військові інженери нібито випробували на полігоні лазерну гармату і за її допомогою успішно уразили дрони різних типів, повідомляє агентство ТАСС із посиланням на своє неназване джерело. За його словами, лазер ефективно уразив безпілотники.

"На одному з російських військових полігонів було проведено успішні випробування бойового лазера, призначеного для знищення безпілотних літальних апаратів. Лазерна гармата продемонструвала високу ефективність з ураження БПЛА в ближній зоні", — розповів співрозмовник агентства.

За словами джерела агентства, бойовий лазер інфрачервоного спектра фізично вразив дрони, зокрема, пропалюючи аеродинамічні поверхні апаратів або підпалюючи їхні корпуси разом із бортовим обладнанням. Під час випробувань за допомогою нової зброї нібито "знищували дрони як літакового, так і квадрокоптерного типу".

Поки незрозуміло, наскільки можна довіряти такій інформації від "російських джерел", але дійсно, військові приділяють особливу увагу розробці лазерних систем. Наприклад, Міністерство оборони США активно розробляло лазери та потужні мікрохвилі для протиракетної оборони від самого початку оборонної ініціативи Рональда Рейгана 40 років тому. В останні роки був сплеск інтересу, який згодом згас через недосконалість технологій, але тепер технології вдосконалюються і "це дає приголомшливі результати", кажуть у Пентагоні.

"Ми весь час проводили дослідження, вивчали бойові ефекти та проводили експерименти. Але ми думаємо, що, нарешті, ми починаємо бачити деякий реальний прогрес", — зазначає директор Агентства протикатерної оборони (MDA) Лаура Дезімоун.

Міноборони США вже виділило понад $2 млн компанії Lockheed Martin для вивчення того, як зброя спрямованої енергії може бути інтегрована з поточними системами агентства, що покладаються на кінетичне перехоплення балістичних, а в майбутньому — гіперзвукових, ракет. Дослідження має бути завершено наступного місяця.

Раніше Фокус писав, що китайські вчені заявили про створення "нескінченного" бойового лазера. Завдяки новій системі охолодження лазерні установки можуть стати компактнішими і не перегріватися. Якщо це правда, то на науку і військову промисловість чекає величезний прорив.