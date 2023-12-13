Начали двустороннюю работу со Швецией по гарантиям безопасности, — Зеленский (видео)

Президент Украины выразил надежду, что к обсуждению относительно гарантий безопасности присоединятся и Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия.

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Украина начала двустороннюю работу со Швецией по гарантиям безопасности. Об этом заявил руководитель государства Владимир Зеленский в Telegram.

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Он принял участие во втором саммите Украина — Северная Европа. На мероприятии присутствуют представители Норвегии, Дании, Швеции, Исландии и Финляндии. Украинский президент выразил благодарность за консолидированность в защите нашего общего с вами образа жизни и уважение к Украине, к нашим людям.

Зеленский отметил, что уже начали двустороннюю работу со Швецией относительно гарантий безопасности. Политик надеется и на соответствующую реакцию от других государств.

"Укрепляя безопасность друг друга, мы укрепляем всех нас", — подчеркнул он.

Руководители государства добавил, что на пути к Альянсу, для нас в Украине важна работа по безопасности гарантий, которую уже начали на основе соответствующей декларации с "Группой семи". По его словам, буквально на следующий день после заявления "Семерки" ваши государства одновременно присоединились к декларации, поддержав ее.

"Я благодарю вас за это", — добавил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Накануне Вильнюсского саммита НАТО, аналитики и политики расценили подобные поиски модели как вариант вместо вступления в Альянс. Действительно, речь шла о том, что США и страны блока, в частности, Франция, Великобритания, Германия рассматривают альтернативу на период поиска политического решения о вступлении — предоставление Украине гарантий безопасности, которые имеет Израиль.

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина будет иметь гарантии безопасности, согласованные с государствами "Группы семи". Совместное заявление опубликовало британское правительство, указав на обязательства стран G7 продолжить предоставление "помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море". Президент США Джо Байден, комментируя договоренности заверил, что "украинская делегация везет домой значительную победу Украины в сфере безопасности".

Напомним, в ноябре стало известно, что Украина и Италия начали переговоры о заключении соглашения о гарантиях безопасности. Собеседники обсудили соответствующие совместные шаги и подходы к наполнению и формату будущего двустороннего соглашения.