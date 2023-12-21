"Ослабит Путина": немецкий депутат призвал Бундестаг одобрить поставки Taurus Украине

По словам Родериха Кизеветтера, Берлину пора больше воплощать в жизнь анонсированные проекты, а не просто говорить о них. Окончательное решение в руках правительства канцлера Олафа Шольца.

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Обещания касаемо поставки дальнобойных ракет Taurus в Украину необходимо выполнить и депутат Бундестага от Христианско-демократической партии Родерих Кизеветтер надеется, что вопрос вскоре будет решен. Об этом он заявил в комментарии "Укринформ" 21 декабря.

По его словам, он точно поддерживает все обещания, которые правительство Берлина озвучивает, однако пришло уже время воплощать их в жизнь. Германия, по его мнению, дает много обещаний, но передала меньше, чем анонсировала.

"До сих пор Германия больше обещает. Мы должны быстрее передавать и больше производить, а также лучше объяснять, что Германия делает. Это касается и ракет Taurus, которые мы должны передать Украине", — говорит Родерих Кизеветтер.

Отдельно немецкий депутат отметил, что вопрос поставки дальнобойных ракет рассматривается в ведомстве канцлера и только от правительства Олафа Шольца зависит окончательно решение, но они пока что сомневаются.

В Берлине понимают, что именно Taurus могут помочь Украине освободить Крымский полуостров от российской оккупации. Немецкий парламентарий, как бывший военнослужащий, понимает насколько тяжело Силам обороны практически два года защищать свою страну. Тем более, если существует дефицит вооружения.

"Освобождение Крыма ослабит Путина. Мы должны позаботиться о том, чтобы у Путина больше не было шансов", — добавил Родерих Кизеветтер.

Напомним, 19 октября посол Германии в Украине Мартин Йегер заявил, что в Берлине решили сейчас не поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Спустя практически месяц, 17 ноября в Бундестаге снова не поддержали поставку немецких ракет Taurus для ВСУ. При этом большинство депутатов продолжают выступать за то, что Киеву необходимо больше помощи от Запада, ведь от этого будут зависеть успехи на поле боя.