"Послабить Путіна": німецький депутат закликав Бундестаг схвалити поставки Taurus Україні

За словами Родеріха Кізеветтера, Берліну час більше втілювати в життя анонсовані проєкти, а не просто говорити про них. Остаточне рішення в руках уряду канцлера Олафа Шольца.

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Обіцянки щодо постачання далекобійних ракет Taurus в Україну необхідно виконати і депутат Бундестагу від Християнсько-демократичної партії Родеріх Кізеветтер сподівається, що питання незабаром буде вирішено. Про це він заявив у коментарі"Укрінформ" 21 грудня.

За його словами, він точно підтримує всі обіцянки, які уряд Берліна озвучує, однак настав уже час втілювати їх у життя. Німеччина, на його думку, дає багато обіцянок, але передала менше, ніж анонсувала.

"Досі Німеччина більше обіцяє. Ми маємо швидше передавати і більше виробляти, а також краще пояснювати, що Німеччина робить. Це стосується і ракет Taurus, які ми маємо передати Україні", — каже Родеріх Кізеветтер.

Окремо німецький депутат зазначив, що питання постачання далекобійних ракет розглядають у відомстві канцлера і тільки від уряду Олафа Шольца залежить остаточне рішення, але вони поки що сумніваються.

У Берліні розуміють, що саме Taurus можуть допомогти Україні звільнити Кримський півострів від російської окупації. Німецький парламентарій, як колишній військовослужбовець, розуміє наскільки важко Силам оборони практично два роки захищати свою країну. Тим більше, якщо існує дефіцит озброєння.

"Звільнення Криму послабить Путіна. Ми повинні подбати про те, щоб у Путіна більше не було шансів", — додав Родеріх Кізеветтер.

Нагадаємо, 19 жовтня посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що в Берліні вирішили зараз не постачати Києву далекобійні ракети Taurus.

Майже через місяць, 17 листопада в Бундестазі знову не підтримали постачання німецьких ракет Taurus для ЗСУ. При цьому більшість депутатів продовжують виступати за те, що Києву необхідно більше допомоги від Заходу, адже від цього залежатимуть успіхи на полі бою.