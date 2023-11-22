Второй раз за 2 дня: Германия объявила новый пакет военной помощи Украине, — Минобороны
ФРГ является одним из лидеров среди стран, которые оказывают помощь нашим ВСУ. В последнем пакете Украина, в частности, получила партию из 20 БМП Marder вместе с боекомплектом.
Федеративная Республика Германия обновила список военной помощи, которую поставила Украине. В новый пакет вошли БМП Marder, тягачи, грузовики и артиллерийские снаряды. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Новый пакет военной помощи от Германии включает:
- 20 БМП Marder с боекомплектом;
- 1 танк для разминирования Winsent-1;
- 5 гусеничных носителей Warthog Ambulance;
- 2380 снарядов 155 мм калибра;
- 2428 криптофонов;
- 2 тягача 8x8 HX81;
- 2 полуприцепа;
- 9 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- 2 кареты скорой помощи.
Военная помощь Германии
21 ноября, находясь с официальным визитом в Киеве, министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете помощи Украине на общую сумму более 1,3 млрд евро. По его словам, Берлин передаст Киеву третий пакет систем ПВО Iris-T SLM, увеличив общее количество обещанных систем с восьми до двенадцати. По его словам, первая из четырех новых обещанных систем поступит не ранее конца 2024 года, а остальные — не ранее 2025 года. Пакет помощи также включает 60 высокотехнологичных разведывательных беспилотников различных типов, а также более 20 радиолокационных систем для обнаружения дронов-камикадзе противника. Кроме того, украинские военные получат 20 000 новых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и 8000 противотанковых мин.
Напомним, 13 ноября в Минобороны Германии подтвердили намерения увеличить военную помощь Украине. Писториус подчеркнул, что увеличение военной помощи является "мощным сигналом Украине о том, что мы не оставляем их". По информации из СМИ, ожидается увеличение объема помощи с 4 до 8 миллиардов евро.