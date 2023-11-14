Танки, вездеходы и тягачи: Германия передала очередную партию военной помощи Украине

Украинской армии передали партию гусеничных вездеходов, тягачи, санитарные машины, беспилотники и другую технику.

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Германия обновила список переданной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву еще 10 танков Leopard 1A5, вездеход, транспорт и другую технику. Об этом сообщает правительство Бундесвера.

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Немецкое правительство передало Украине 10 танков Leopard 1A5, общее количество переданных машин теперь составляет 30 единиц. Также добавилось 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206. Кроме этого Киев получил:

1 установка разминирования Wisent 1 на базе танка Leopard 1 (всего 11);

4 тягача HX81 и 4 полуприцепа к ним (всего 75 и 71):

16 грузовиков Mercedes-Benz Zetroz (216):

5 санитарных вездеходов All Terrain Tracked Carrier Warthog:

3 автомобиля для патрулирования границы;

13 грузовиков MAN TGS (25);

3 машины без категории (300);

10 БПЛА Vector (142);

14 радаров наземного наблюдения GO12 (46);

1020 — 155-мм артиллерийские боеприпасы;

10 000 баллистических очков;

1,4 млн патронов для стрелкового оружия.

Кроме этого ожидается еще 5 санитарных вездеходов All Terrain Tracked Carrier Warthog.

Напомним, 31 октября аналитики писали, какие преимущества имеет Leopard 1A5 над советскими танками серии Т-64 или Т-72.

13 ноября в Германии анонсировали поставки Украине еще 2 ЗРК Iris-T до конца года.