Все не так плохо: какие преимущества имеет Leopard 1A5 над советскими танками (видео)

Танки Leopard 1A5 имеют отличную оптику как на Leopard 2, высокую маневренность, но слабое бронирование. Однако его можно улучшить динамической защитой, считает аналитик.

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Западные страны пообещали передать Украине почти 200 танков Leopard 1A5. Они имеют слабое бронирование, но отличную оптику. Об этом сообщает аналитик 2S7 Pion в Х (ранее Твиттер).

Leopard 1A5 имеет значительное количество преимуществ над советскими танками Т-64 или Т-72.

Оптика Леопарда 1А5

Основным преимуществом Leopard 1 является система управления огнем EMES-18, модифицированная версия которой используется в Leopard 2A4, 2А6 и шведских Strv 122. Кроме этого тепловизионные средства обнаружения также схожи с Leopard 2. Это означает, что Leopard 1 может обнаруживать и поражать цели с такой же эффективностью, что и Leopard 2.

Леопард 1 имеет превосходную оптику EMES 18

В свою очередь РФ все чаще использует танки, которые вообще не имеют тепловизионных систем, а только инфракрасные прожекторы. Они имеют ограниченный радиус действия. В частности такие комплексы устанавливаются на Т-72 или Т-72Б.

Двигатель

Сам двигатель на Leopard 1A5, как утверждает автор, получился очень удачным. Однако есть еще одно большое отличие от советских машин — скорость заднего движения. Российские Т-72 или Т-90 едут 4-5 км/ч и до 11 км/ч соответственно. На поле боя это добавляет рисков быть пораженным. Украинские войска уже уничтожали Т-72 ВС РФ, который ехал назад со скоростью 4 км/ч.

Задняя скорость Т-72 ВС РФ

Танк Leopard 1A5 имеет скорость заднего хода 25 км/ч, что повышает шансы экипажа покинуть поле боя. К тому же танк имеет высокий уровень мобильности, что также повышает выживаемость.

Задняя скорость Leopard 1A5

Как улучшить бронирование Leopard 1

Самым уязвимым местом Leopard 1A5 является бронирование. Однако решить вопрос можно путем установки блоков динамической защиты "Контакт" в лобовой части, на бортах и возможно на боках башни. Чтобы установить ДЗ нужно, чтобы техника имела 35-40 мм бронирования. Главный вопрос заключается в том, будет ли так делать украинская армия. В случае с Leopard 2A4 так уже было.

ДЗ "Контакт-1"

Напомним, 27 октября СМИ писали, что Бельгия выполнила контракт на поставку Украине боеприпасов для Leopard 1.

11 октября Минобороны Украины приняло на вооружение три типа Leopard 1 и 2.