"Готовы уничтожать врага": ВСУ впервые показали танки Leopard 1A5 в Донецкой области (фото)

Украинские танкисты говорят, что Leopard 1A5 имеет лучшую точность и мобильность, чем Т-64. Также танк имеет хорошую 105-мм пушку, которая может стрелять различным набором боеприпасов.

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Немецкие танки Leopard 1A5 уже прибыли к танкистам в Донецкой области. Военные готовы к выполнению задач. Об этом сообщает АрмияInform.

Танкисты ВСУ готовы уничтожать оккупантов в Донецкой области. Командир танкового взвода Виталий говорит, что Leopard 1A5 — это сочетание немецкой педантичности и английского качества.

"Эта техника побывала во многих горячих точках и хорошо проявила себя во время ведения боевых действий. Машина оснащена нарезной пушкой, что позволяет точно попадать в цель даже на расстоянии пяти-шести километров. Кроме этого, система управления огнем, дальность полета и кучность стрельбы просто поражают", — рассказывает военный.

Военные положительно отзываются о Leopard 1A5 положительно отзываются о Leopard 1A5 Фото: АрміяInform

Танк может вести стрельбу осколочно-фугасными, подкалиберными, кумулятивными и даже картечными боеприпасами, но самые желанные для военных — это бронебойно-фугасные. Такой снаряд действует по принципу ударного ярда. Заряд состоит из пластичной жидкости, которая после попадания в цель детонирует и расплескивается.

Кроме этого военные отмечают, что наличие четвертого члена экипажа в виде заряжающего имеет свои плюсы — он сможет выйти на связь в случае критической ситуации. В реалии полномасштабной войны — это важно. Военные на полигонах отрабатывали маневрирование и стрельбу.

Фото: АрміяInform

Заряжающий Сергей говорит, что в его обязанности входит заряжание орудия: выбрать тип боеприпаса, включить гидравлику перед запуском системы, расцепить башню и дать разрешение на огонь. Кроме этого он должен обслуживать пушку и пулемет М73, который может крепиться возле места командира Leopard 1A5.

Также наводчик Алексей говорит, что Leopard 1A5 точнее и быстрее Т-64. Именно наводчик выбирает снаряд, которым будут поражать цель.

Фото: АрміяInform

"Десять мотивированных людей, которые видят свою цель, могут победить сотню немотивированных. Когда мы учились и возникали незначительные поломки танка, то мы сразу с другими членами экипажа просили иностранных инструкторов дать нам принадлежности и необходимые механизмы", — заявил командир взвода Виталий.

В целом командир взвода говорит, что слаженность коллектива, замечательная техника и мотивированность освобождать родную землю осуществит мечту всех — одержать победу.

Напомним, 8 сентября Дания отправила в Украину первые 10 танков Leopard 1A5.

19 сентября СМИ писали, что Украина якобы отказалась от новой партии танков Leopard 1A5 из Германии из-за плохого технического состояния.