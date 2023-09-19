Украина отказалась от новой партии танков Leopard 1A5 из Германии: подробности от СМИ

По информации журналистов, украинские специалисты осмотрели немецкую технику в Польше и увидели результат, который разочаровал. Танки нуждаются в колоссальном ремонте.

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Украина отказалась принимать из Германии сразу 10 танков Leopard, так как техника оказалась в очень плохом состоянии и нуждается в срочном ремонте. Об этом сообщает издание Spiegel 19 сентября.

Журналисты отмечают, что несколько дней назад группа украинских специалистов прибыла в польский город Жешув, где и была осуществлена проверка немецких танков Leopard, что вскоре должны были отправиться на фронт для нужд Вооруженных сил Украины.

Уже на месте оказалось, что бронированная техника была сильно изношена во время обучения украинских солдат в Германии. Теперь же она нуждается в полноценном ремонте, чтобы смогла нормально функционировать на передовой и бороться с российской агрессией.

В результате, Киев отказался сразу от 10 танков Leopard.

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Отдельно в Spiegel отметили, что несколько из десяти танков Leopard 1A5, которые приехали на фронт еще в июле, уже вышли из строя из-за аналогичных проблем.

Германия пообещала Украине передать более 100 таких танков, которые были сняты с вооружения Бундесвера около 10 лет назад. Многие модели оставались на хранении и теперь специалисты должны будут привести их в рабочее состояние.

"Всплывшие проблемы свидетельствуют о том, что при планировании поставок танков многое было сделано неправильно. Уже вскоре после принятия политического решения о поставке танков инсайдеры стали говорить о том, что проблемы с техническим обслуживанием и поставками запасных частей можно было предвидеть", — говорится в материале журналистов.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что Дания отправила в Украину первые 10 танков Leopard 1A5. Датские машины прошли необходимые восстановительные работы после лет хранения на складах частной компании. Теперь они стали в строй ВСУ.