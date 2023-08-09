Германия подтвердила передачу Украине дополнительных танков Leopard 1, — DW

Украина получит также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и два учебных танка.

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Минобороны ФРГ отправит в наше государство 25 танков Leopard-1. Об этом в Telegram сообщает Deutsche Welle.

Кроме этого, также будет доставлено пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и два учебных танка. Сроки поставки не называются.

Всего в Бельгии представители немецкого военно-промышленного концерна Rheinmetall приобрели 50 танков Leopard-1. Планируется переоснастить их и передать примерно 30 из этого количества для Украины.

Закупка танков у Бельгии для Украины

Издание Business Am 8 августа сообщило, что концерн Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard-1 в Бельгии, чтобы переоснастить их и отправить примерно 30 из них Украине. Несколько экземпляров техники сейчас нуждаются в капитальном ремонте. После восстановления их направят в Украину через территорию Германии и Италии. Их будут оснащать новыми системами вооружения. Информация о том, какая страна выкупила танки, не была известна.

В издании также отмечают, что Бельгия реализовала компании танки "примерно по цене одного только старого железа" — за 15 тысяч евро за единицу. В армии страны было слишком мало ангаров для размещения списанной техники, поэтому принято решение ее реализовать.

Напомним, 7 августа в CNN сообщили, что США одобрили отправку первой партии танков Abrams в Украину. Как утверждают журналисты, Вашингтон готовит к отправке не только танки Abrams, но и боеприпасы, запчасти и топливную аппаратуру к ним. Первая партия ожидается к осени. США начали тренировать украинцев на танках в мае 2023 года в Германии.

Также 31 июля в Польше показали, как восстанавливаются танки Leopard. В компании "Польская оружейная группа" рассказали, что сейчас над проектом работают специалисты из Бумар-Лабендах, где запустили танковый хаб.