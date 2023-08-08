50 танков Leopard 1 отправят в Украину: их выкупили у Бельгии по 15 тысяч евро, — СМИ

Несколько экземпляров техники находятся на капитальном ремонте. После восстановления их направят в Украину через Германию и Италию.

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Неизвестная страна выкупила у бельгийской компании OIP 50 танков Leopard 1, которые отправят в Украину. Об этом сообщает издание Business Am.

По информации журналистов, после капитального ремонта первые экземпляры отправят в Украину через Германию и Италию. Попутно их будут оснащать новыми системами вооружения. Информация о том, какая страна выкупила танки, пока не сообщается.

Как известно, бельгийская армия вывела из эксплуатации Leopard 1 несколько лет назад. Основной причиной были высокие цены. Чтобы сэкономить, армейское руководство решило снять с вооружения всю тяжелую гусеничную технику и заменить ее более легкой бронетехникой на шинах. Пятьдесят штук Leopard 1 с тех пор находились на складе OIP в Турне.

Однако танки так и не попали в список техники, поставляемой Бельгией Украине, так как правительство страны посчитала их слишком дорогими для ввода в строй.

В издании также отмечают, что Бельгия продала компании танки "примерно по цене одного только старого железа" — за 15 000 евро за штуку, так как у армии было слишком мало ангаров для размещения списанной техники.

Напомним, в конце июля немецкий концерн Rheinmetall сообщил, что планирует открыть в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, предоставленной Германией. Как известно, Берлин передал Киеву танки Type 2A6 Leopard, которые необходимо регулярно обслуживать. А из-за продолжающегося контрнаступления ВСУ потребность в ремонте техники в ближайшее время, вероятно, возрастет.

Также 31 июля стало известно, что в центр обслуживания и ремонта Leopard 2 в Польше прибыли танки из Украины. Предприятие занимается восстановлением всех модификаций, переданных украинской армии Leopard 2A4, 2A6.

Фокус писал 7 августа, что Вашингтон одобрил поставку в Украину первой партии танков Abrams. Технику прибудет в начале осени.