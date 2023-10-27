"Контракт выполнен": Бельгия передала Украине тысячи новых боеприпасов для Leopard 1

По данным журналистов, лучшим боеприпасом для Leopard 1 является M1060A3, который сможет пробить российский Т-72Б с расстояния до 2 километров. Однако непонятно, какие именно снаряды получили ВСУ.

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Бельгия передала Украине тысячи 105-мм боеприпасов для танков Leopard 1, которые есть на вооружении украинской армии. Об этом сообщает Forces Operations.

Министерство обороны Бельгии заключило контракт на поставку Украине танковых боеприпасов Leopard 1 в июне 2023 года. Стоимость сделки составила 32,4 млн евро. Снаряды изготавливает бельгийское отделение KNDS. В издании утверждают, что контракт уже выполнили. Количество боеприпасов достигло тысяч.

В "Милитарном" добавляют, что судя по фотографиям, для Украины изготовили фугасные боеприпасы. По форме они идентичны с HESH-снарядами M393A3 или M467A1. Каждый снаряд имеет 3 килограмма взрывчатки внутри стального корпуса. Конструктивно они имеют свои особенности.

105-мм боеприпасы для Украины

HESH-снаряд имеет детонатор с задержкой, во время поражения цели корпус разрушается, а взрывчатка "растекается" по бронелисту. После чего она взрывается и образует большое давление с противоположной стороны листа, что образует большое количество обломков. Они поражают экипаж танка или другой техники.

Обратная сторона от действия Leopard 1

Также похожую форму боеприпасов имеют фосфорные M416A1, которые не запрещены к использованию Украиной. Их только нельзя использовать, где есть гражданское население. Отмечается, что KNDS специализируется на производстве осколочно-фугасных, кумулятивных и подкалиберных бронебойных 105-мм боеприпасов. Лучшим среди них является M1060A3, который может пробить в лобовую проекцию Т-72Б, Т-80БВ или Т-64БВ с расстояния 2000 метров и под углом в 60 градусов. Бронепробиваемость гомогенной брони составляет 520 мм.

Напомним, 18 октября в Минобороны Украины приняли на вооружение три типа Leopard 2 и 1.

13 октября 47-я механизированная бригада показала тренировку на Leopard 2A6 .