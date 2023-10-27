"Контракт виконано": Бельгія передала Україні тисячі нових боєприпасів для Leopard 1

За даними журналістів, найкращим боєприпасом для Leopard 1 є M1060A3, який зможе пробити російський Т-72Б з відстані до 2 кілометрів. Проте незрозуміло, які саме снаряди отримали ЗСУ.

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Бельгія передала Україні тисячі 105-мм боєприпасів для танків Leopard 1, які є на озброєні української армії. Про це повідомляє Forces Operations.

Міністерство оборони Бельгії уклало контракт на постачання Україні танкових боєприпасів Leopard 1 у червні 2023 року. Вартість угоди склала 32,4 млн євро. Снаряди виготовляє бельгійське відділення KNDS. У виданні стверджують, що контракт вже виконали. Кількість боєприпасів сягнула тисяч.

У "Мілітарному" додають, що судячи з фото, для України виготовили фугасні боєприпаси. За формою вони ідентичні з HESH-снарядами M393A3 або M467A1. Кожен снаряд має 3 кілограми вибухівки всередині стального корпусу. Конструктивно вони мають свої особливості.

105-мм боєприпаси для України

HESH-снаряд має детонатор із затримкою, під час ураження цілі корпус руйнується, а вибухівка "розтікається" по бронелисту. Після чого вона вибухає та утворює великий тиск з протилежного боку листа, що утворює велику кількість уламків. Вони уражають екіпаж танка чи іншої техніки.

Зворотня сторона від дії Leopard 1

Також схожу форму боєприпасів мають фосфорні M416A1, які не заборонені до використання Україною. Їх тільки не можна використовувати, де є цивільне населення. Зазначається, що KNDS спеціалізується на виробництві уламково-фугасних, кумулятивних та підкаліберних бронебійних 105-мм боєприпасів. Найкращим серед них є M1060A3, який може пробити в лобову проєкцію Т-72Б, Т-80БВ чи Т-64БВ з відстані 2000 метрів й під кутом у 60 градусів. Бронепробиття гомогенної броні складає 520 мм.

Нагадаємо, 18 жовтня в Міноборони України взяли на озброєння три типи Leopard 2 та 1.

13 жовтня 47-ма механізована бригада показала тренування на Leopard 2A6.