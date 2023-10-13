Звір на полі бою: 47-ма бригада показала тренування на Leopard 2A6 (відео)

Українські танкісти відзначають, що Leopard 2A6 дуже маневрений завдяки двигуну на 1500 к.с. та має чудову оптику, яка дозволяє виявляти цілі на відстані до 5 км.

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Бійці 47-ї окремої механізованої бригади мають на озброєнні найсучаснішу версію Leopard 2A6, яку передали Україні Португалія та Німеччина. Пресслужба військових показала, як відбувається тренування на танках поза полем бою.

Українські танкісти опанували німецькі танки й використовують їх на полі бою. В перерві між боями військові активно тренуються на полігонах. У опублікованому відео саме така робота й продемонстрована військовими. Пара Leopard 2 відпрацювали маневри, стрільбу по цілях й швидкий відкат. Варто зазначити, що на відміну від радянських танків, Leopard 2 швидко пересуваються заднім ходом, тоді як Т-64, Т-72 та інші радянські машини можуть переміщуватись назад на швидкості всього кілька кілометрів на годину.

"Танкісти 47 окремої механізованої бригади після штурмів перевіряють роботу техніки та продовжують тренувати свої навички ведення бою. Займаються як досвідчені воїни, так і новачки", — зазначили військові.

Leopard 2A6 — це подальший розвиток Leopard 2. Танк має сучасну оптику, гармату L55 довжиною 55 калібрів, а не 52, як було на 2А4 чи 2А5. Також було покращене бронювання машини, особливо башти та днища корпуса. Військові зазначали, що танк дуже маневровий та має "просто шикарну оптику", яка дозволяє бачити ціль на відстані до 4-5 км, що не може робити радянська техніка. Окремо бійці відзначили ергономіку та рівень захисту танків Leopard 2A6.

Нагадаємо, 11 вересня бійці ЗСУ розказали про роботу Leopard 2A6 на фронті.

1 серпня Forbes писав, що Україна незворотно втратила лише 3 танки Leopard 2, всі інші можна відновити.