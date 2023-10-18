"Долговременная перспектива": Минобороны приняло на вооружение 3 типа Leopard

Министр обороны Рустем Умеров подписал приказы о принятии на вооружение Leopard 1A5, Leopard 2A5 и 2А6. Leopard 2A4, которые также есть в ВСУ, в списке нет.

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Министерство обороны Украины приняло на вооружение три типа танков Leopard, которые поступили на вооружение от западных партнеров. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

На вооружение украинской армии официально приняли на вооружение три типа немецких танков:

Leopard 1А5;

Leopard 2A5;

Leopard 2A6.

При этом Leopard 2A4, которых передали Украине больше всего, нет. Министр обороны Рустем Умеров подписал соответствующие приказы. Отмечается, что западные машины эффективно зарекомендовали себя в боях.

Leopard 1A5 в ВСУ Фото: АрміяInform Stridsvagn 122, он же Leopard 2A5 Леопард 2А6 Фото: скриншот

"Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", — подчеркнули в Минобороны.

Кроме этого в ведомстве заявили, что 1A5, 2A5 и 2A6 предназначены для прорыва укрепленных позиций российских войск, уничтожения огневых точек, техники, живой силы ВС РФ и быстрой организации оборонительных рубежей.

Добавим, Leopard 2A5 в украинской армии представлены шведской модернизацией машины под названием Stridsvagn 122.

Напомним, 13 октября в 47-й бригаде ВСУ показали тренировки на танках Leopard 2A6 на одном из полигонов.

10 октября 21 бригада ВСУ показала на вооружении шведские танки Stridsvagn 122 с камуфляжем Barracuda.