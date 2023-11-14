Танки, всюдиходи та тягачі: Німеччина передала чергову партію військової допомоги Україні

Українській армії передали партію гусеничних всюдиходів, тягачі, санітарні машини, безпілотники та іншу техніку.

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Німеччина оновила список переданої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву ще 10 танків Leopard 1A5, всюдиходу, транспорт та іншу техніку. Про це повідомляє уряд Бундесверу.

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Німецький уряд передав Україні 10 танків Leopard 1A5, загальна кількість переданих машин тепер складає 30 одиниць. Також додалося 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206. Окрім цього Київ отримав:

1 установка розмінування Wisent 1 на базі танка Leopard 1 (усього 11);

4 тягачі HX81 та 4 напівпричепи до них (усього 75 та 71):

16 вантажівок Mercedes-Benz Zetroz (216):

5 санітарних всюдиходів All Terrain Tracked Carrier Warthog:

3 автомобілі для патрулювання кордону;

13 вантажівок MAN TGS (25);

3 машини без категорії (300);

10 БПЛА Vector (142);

14 радарів наземного спостереження GO12 (46);

1020 — 155-мм артилерійські боєприпаси;

10 000 балістичних окулярів;

1,4 млн набоїв для стрілецької зброї.

Окрім цього очікується ще 5 санітарних всюдиходів All Terrain Tracked Carrier Warthog.

Нагадаємо, 31 жовтня аналітики писали, які переваги має Leopard 1A5 над радянськими танками серії Т-64 або Т-72.

13 листопада в Німеччині анонсували постачання Україні ще 2 ЗРК Iris-T до кінця року.