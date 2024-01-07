Taurus могут внести перелом после контрнаступления ВСУ: давление на Шольца растет, — Newsweek

По словам многих немецких политиков, Украине давно следовало передать ракеты Taurus, и только федеральный канцлер блокирует решение.

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Немецкие ракеты Taurus могут оказаться ключевыми в арсенале Сил обороны после того, как летнее контрнаступление не позволило существенно изменить линию фронта, которая сейчас статически тянется от востока до юга Украины. Об этом пишет Newsweek.

С помощью этих ракет у Украины было бы больше возможностей для ударов по объектам ВС РФ далеко за линией фронта. Давление на федерального канцлера Олафа Шольца возрастает, от него требуют дать зеленый свет на поставки Taurus.

"Канцлер должен задаться вопросом о том, следует ли он заявленной цели — сделать все возможное, чтобы не позволить России добиться победоносного мира. Не понимаю, почему мы медлим с поставками этих и других вооружений", — заявил Йоахим Гаук, бывший президент Германии.

На протяжении месяцев коллеги Шольца по Социально-демократической партии призывали передать Украине эти ракеты.

"Давно было пора начать поставки крылатых ракет Taurus Украине", — заявила Сара Нанни, спикер по вопросам обороны от немецких "зеленых".

Председатель оборонной комиссии Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) в начале нового года заявила, что "Украина нуждается в больших поставках боеприпасов, запчастей и Taurus". В сентябре она говорила, что один только Шольц блокирует поставки этих вооружений..

Премьер-министр федеральной земли Бавария и председатель христианских демократов (ХДС) считает, что Taurus помогут Украине защититься от "постоянных атак дронов и ракет".

Taurus, Storm Shadow и SCALP

Taurus могут предоставить Украине преимущество в битве за Крым, считает норвежский эксперт Фабиан Хоффман из Университета Осло. И хотя британские Storm Shadows и французские SCALP близки по своим характеристикам, улучшенная боевая часть расширит возможности Украины по части дальнобойного оружия. Немецкие системы Taurus с дальностью 500 км лучше подходят для ударов по таким объектам, как Крымский мост, считает Хоффман.

Ранее сообщалось, что Бундестаг не поддержал отправку Украине ракет Taurus. ВСУ должны демонстрировать более масштабные успехи, считают депутаты.

Напомним, что в ОП объяснили, что Украина может обойтись и без ракет Taurus. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что в этом вопросе нужно меньше политизировать, т.к. похожие ракеты союзники уже поставляют, Германия же оказывает другую, не менее важную помощь.

Также сообщалось, что бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Украине нужны ракеты ATACMS и Taurus. Генерал спрогнозировал течение боевых действий зимой 2024 года.