Taurus можуть внести перелом після контрнаступу ЗСУ: тиск на Шольца зростає, — Newsweek

За словами багатьох німецьких політиків, Україні давно слід було передати ракети Taurus, і тільки федеральний канцлер блокує рішення.

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Німецькі ракети Taurus можуть виявитися ключовими в арсеналі Сил оборони після того, як літній контрнаступ не дав змоги суттєво змінити лінію фронту, яка зараз статично тягнеться від сходу до півдня України. Про це пише Newsweek.

За допомогою цих ракет в України було б більше можливостей для ударів по об'єктах ЗС РФ далеко за лінією фронту. Тиск на федерального канцлера Олафа Шольца зростає, від нього вимагають дати зелене світло на постачання Taurus.

"Канцлер повинен поставити собі питання про те, чи дотримується він заявленої мети — зробити все можливе, щоб не дозволити Росії домогтися переможного миру. Не розумію, чому ми зволікаємо з постачанням цих та інших озброєнь", — заявив Йоахім Гаук, колишній президент Німеччини. Протягом місяців колеги Шольца по Соціально-демократичній партії закликали передати Україні ці ракети.

"Давно було пора почати постачання крилатих ракет Taurus Україні", — заявила Сара Нанні, спікер з питань оборони від німецьких "зелених".

Голова оборонної комісії Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) на початку нового року заявила, що "Україна потребує боєприпасів, запчастин і Taurus". У вересні вона говорила, що один тільки Шольц блокує ці озброєня.

Прем'єр-міністр федеральної землі Баварія і голова християнських демократів (ХДС) вважає, що Taurus допоможуть Україні захиститися від "постійних атак дронів і ракет".

Taurus, Storm Shadow і SCALP

Taurus можуть надати Україні перевагу в битві за Крим, вважає норвезький експерт Фабіан Хоффман з Університету Осло. І хоча британські Storm Shadows, і французькі SCALP близькі за своїми характеристиками, поліпшена бойова частина розширить можливості України щодо далекобійної зброї. Німецькі системи Taurus з дальністю 500 км краще підходять для ударів по таких об'єктах, як Кримський міст, вважає Хоффман.

Раніше повідомлялося, що Бундестаг не підтримав виправляння Україні ракет Taurus. ЗСУ повинні демонструвати більш масштабні успіхи, вважають депутати.

Нагадаємо, що в ОП пояснили, що Україна може обійтися і без ракет Taurus. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що в цьому питанні потрібно менше політизувати, тому що схожі ракети союзники вже постачають, Німеччина ж надає іншу, не менш важливу допомогу.

Також повідомлялося, що колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що Україні потрібні ракети ATACMS і Taurus. Генерал спрогнозував перебіг бойових дій взимку 2024 року.