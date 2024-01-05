Необхідні ATACMS та Taurus: генерал Годжес розповів, чого чекати від ЗСУ взимку 2024 року

На думку американського генерала, Росія буде намагатись переконати, що має безмежні ресурси. Тим часом Україна матиме шанс завдати шкоди ЗС РФ, якщо отримає далекобійні засоби ураження.

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У січні та лютому 2024 році ЗСУ у протистоянні з ЗС РФ зосередять свою увагу на двох напрямках — на логістиці ворога та на ударах по базах в окупованому Криму. Разом з тим Сили оборони здійснюватимуть посилену підготовку до нових аспектів війни у новому році. Про події, яких можна очікувати протягом найближчих кількох тижнів, розповів екскомандувач армією США у Європі генерал Бен Годжес у ефірі всеукраїнського телемарафону.

На думку Годжеса, українське командування потребуватиме далекобійних ракет ATACMS і Taurus, щоб дістати до логістичних шляхів ЗС РФ на окупованих територій. Генерал впевнений, що "є усі шанси" отримати далекобійне озброєння та відтіснити ворога, наприклад, з Криму. Крім того, саме такі засоби даватимуть можливість знівелювати перевагу у чисельності російської армії.

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Ще один напрямок докладання зусиль Генштабу ЗСУ — протидія повітряним загрозам:

знешкодження російських БПЛА;

протидія російським системам радіолокаційної боротьби (РЕБ), які заважають ударам українських дронів та ракет.

Генерал зауважив, що РФ дійсно має сильну систему РЕБ, яка, з його слів, навіть переважає спроможності США.

Також Годжес розповів, чим займатимуться ЗС РФ найближчі кілька місяців 2024 року. На його думку, прорвати лінію оборони України у росіян не вийде, тому що потрібен час "для відновлення бойового потенціалу". Тим часом зусилля пропагандистів спрямують на те, щоб переконати: "ресурси РФ нескінченні".

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Зазначимо, 3 січня у західному виданні Newsweek повідомили, що у США можуть утилізувати ракети ATACMS замість того, щоб надати їх Україні. Бен Годжес прокоментував ситуацію. На його думку, ракети, хоч і старі, але зберегли свою працездатність. Тому не потрібно витрачати кошти американських платників податків на їхнє знищення, а краще відправити в Україну.

5 січня з'явився коментар представників Пентагону щодо можливості утилізації ATACMS. Заявили, що ракети не будуть знищувати, але не повідомили, чи планують їх надати ЗСУ.

Нагадуємо, в ніч на 5 січня окупаційна російська влада в Криму повідомила про масовану атаку ракет і дронів, запущених, як стверджується, Силами оборони України. Також було гучно у Бєлгороді — уламки невідомого походження упали на автомобілі росіян посеред подвір'я у житловому кварталі. Тим часом ЗС РФ запустили по Україні дві хвилі дронів-камікадзе: перша летіла пізно увечері 4 січня, друга — зранку 5 січня.