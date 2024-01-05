У Бєлгороді прогриміли вибухи: у РФ показали наслідки "прильотів" (фото, відео)

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджує, що в регіоні було знищено десять повітряних цілей. За його словами, у Бєлгороді є постраждалі.

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Увечері 4 січня на території російського Бєлгорода було оголошено повітряну тривогу, у місті пролунали вибухи. Про це написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Гладков заявив, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала протиповітряна оборона. За його словами, на підльоті до обласного центру було збито десять повітряних цілей.

Пізніше чиновник додав, що в регіоні є двоє поранених. Він також стверджує, що в Бєлгороді пошкоджено вікна багатоквартирних будинків і понад 30 автомобілів. У Бєлгородському районі, за словами глави регіону, зафіксовано пошкодження однієї машини і покрівлі одного домоволодіння.

Вибухи в Бєлгороді

Російський Telegram-канал SHOT пише, що в Бєлгороді є ракетні "прильоти" по парковці на вулиці Макаренка. За інформацією медіа, пошкоджено 20 автомобілів, два з яких згоріли дотла.

Наслідки обстрілу Бєлгорода

Що кажуть у Міноборони РФ

Російське агентство "РИА Новости" повідомило з посиланням на Міністерство оборони Російської Федерації, що російська ППО нібито знищила над Бєлгородською областю десять ракет реактивної системи залпового вогню "Ольха".

Нагадаємо, 3 січня В'ячеслав Гладков заявив, що село Солоти Бєлгородської області потрапило під обстріл. За словами чиновника, у приватних будинках вибито вікна, посічено покрівлю, також пошкоджено лінію електропередачі.

Раніше, 2 січня, мер Бєлгорода Валентин Демідов заявив, що у зв'язку з "останніми подіями" в місті призупиняють роботу великі торговельні центри та кінотеатри. Чиновник також закликав населення не знімати і не публікувати наслідки обстрілів.