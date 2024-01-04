Люди не бунтуватимуть навіть якщо дізнаються, що РФ обстрілює Бєлгород, — генерал-майор запасу СБУ

Цей рік стане роком гучних відповідей на обстріли України. Близькі до кордонів міста РФ відчують те саме, що відчувають українці, вважає генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

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Навколо Бєлгорода і в самому місті багато військових частин, які обстрілюють Харків і Харківщину та водночас працюють із системами протиповітряної оборони, захищаючись від ударів у відповідь. Тому саме такі підрозділи винні в тому, що збивають українські боєприпаси саме над Бєлгородом, а залишки падають на мешканців. Про це розповів в інтерв'ю Фокусу заступник голови Служби безпеки України 2014-2015 рр, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Водночас експерт не виключає, що РФ може сама себе обстрілювати із систем РСЗВ, щоб покращити мобілізаційний резерв, адже не вперше Росія використовує маніпуляції з так званими "жертвами серед мирного населення" у власних пропагандистських цілях.

"Ще на початку бойових дій на Донеччині окупанти активно використовували мобільні мінометні підрозділи для обстрілу мирних мешканців нібито з боку України, — зазначає Віктор Ягун. — Тому подібну провокацію РФ може влаштувати в Бєлгороді".

За словами генерал-майора запасу, навіть якщо росіяни дізнаються, що Бєлгород обстрілювала РФ, то на жодні революційні дій очікувати від населення Росії не варто. Цей соціум уже втрачений, і вплинути на нього хіба що можуть показові екскурсії в містах, де пройшлася армія РФ, як це було колись із німцями, які не вірили в концтабори.

Водночас експерт сподівається, що 2024 рік стане роком гідної відповіді за всі удари окупантів по українських містах, адже, як запевняють військові, в України з'явилася можливість запускати дрони та ракети на відстань до 700 і навіть 1000 кілометрів. Проте ЗСУ битиме тільки по військових цілях, на відміну від армії РФ, запевняє Віктор Ягун.

Раніше Фокус повідомляв, що Дмитро Медведєв обізвав Францію через позицію щодо ударів по Бєлгороду. Російський політик у лайливих висловах не погодився із заявами дипломатів із Франції стосовно того, що атаки по Бєлгороду це "право на самооборону".