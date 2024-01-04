Люди не будут бунтовать даже если узнают, что РФ обстреливает Белгород, — генерал-майор запаса СБУ

Этот год станет годом громких ответов на обстрелы Украины. Близкие к границам города РФ почувствуют то же, что чувствуют украинцы, считает генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

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Вокруг Белгорода и в самом городе много воинских частей, которые обстреливают Харьков и Харьковскую область и одновременно работают с системами противовоздушной обороны защищаясь от ответных ударов. Поэтому именно такие подразделения виноваты в том, что сбивают украинские боеприпасы именно над Белгородом, а остатки падают на жителей. Об этом рассказал в интервью Фокусу заместитель председателя Службы безопасности Украины 2014-2015 гг, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

В то же время эксперт не исключает, что РФ может сама себя обстреливать из систем РСЗО, чтобы улучшить мобилизационный резерв, ведь не впервые Россия использует манипуляции с так называемыми "жертвами среди мирного населения" в собственных пропагандистских целях.

"Еще в начале боевых действий в Донецкой области оккупанты активно использовали мобильные минометные подразделения для обстрела мирных жителей якобы со стороны Украины, — отмечает Виктор Ягун, — Поэтому подобную провокацию РФ может устроить в Белгороде".

По словам генерал-майора запаса, даже если россияне узнают, что Белгород обстреливала РФ, то никаких революционных действий ожидать от населения России не стоит. Этот социум уже потерян и повлиять на них разве что могут показательные экскурсии по городам, где прошлась армия РФ, как это было когда-то с немцами, которые не верили в концлагеря.

В то же время эксперт надеется, что 20-24 год станет годом достойного ответа за все удары оккупантов по украинским городам, ведь, как уверяют военные, у Украины появилась возможность запускать дроны и ракеты на расстояние до 700 и даже 1000 километров. Однако ВСУ будет бить только по военным целям, в отличие от армии РФ, уверяет Виктор Ягун.

Полный разговор с Виктором Ягуном вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что Дмитрий Медведев обозвал Францию из-за позиции по ударам по Белгороду. Российский политик в бранных выражениях не согласился с заявлениями дипломатов из Франции относительно того, что атаки по Белгороду это "право на самооборону".