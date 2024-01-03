"Никогда не любили французов": Медведев обозвал Францию из-за позиции по ударам по Белгороду
Российский политик не согласился с заявлениями дипломатов из Франции относительно того, что атаки по Белгороду это "право на самооборону", а также выразил свое негативное отношение к французскому народу.
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России никогда не любили французов. Так он отреагировал в Telegram на заявление МИД Франции относительно ударов по Белгороду.
Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации обозвал французский народ и заявил, что раньше была война с Францией. Политик не согласился с заявлениями дипломатов о том, атаки по Белгороду это "право на самооборону".Важно
"Типа лягушатники, воевали с нами. И вообще эти... п-ры (не пионеры типа)", — заявил он.
Обстрел Белгорода — позиция Франции
Министерство иностранных дел Франции 3 января назвало удары по Белгороду в Российской Федерации "законным актом защиты". Страна прямо не поддержала удары по городу, однако решила не осуждать такие действия. Позиция французского правительства может существенно повлиять на реакцию международного сообщества и потенциально на будущие дипломатические дискуссии и решения. Они считают, что конфликт продолжает развиваться, а каждое новое событие может существенно "изменить геополитический ландшафт".
Взрывы в Белгороде: что известно
В Белгороде Российской Федерации 2 января прогремела серия взрывов. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, силы ПВО якобы сбили четыре воздушные цели над регионом.
По информации росСМИ, жители слышали по меньшей мере 20 взрывов. Мэр города Валентин Демидов рассказал о повреждении четырех частных домов и двух автомобилей.
Напомним, 3 января спикер ВСУ сообщил, что российские оккупанты имеют планы в Запорожской области отбить все, что было потеряно. На территории Запорожской области, в районе Вербового, украинские защитники улучшили свое тактическое положение, большого прорыва нет.