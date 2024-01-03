Позиция французского правительства может существенно повлиять на реакцию международного сообщества и потенциально на будущие дипломатические дискуссии и решения, рассказали журналисты.

Related video

Министерство иностранных дел Франции назвало удары по Белгороду в Российской Федерации "законным актом защиты". Об этом сообщило издание bnn.

В издании отметило, что Франция прямо не поддержала удары по Белгороду, однако решила не осуждать такие действия. Позиция французского правительства подчеркивает право государств защищать себя.

"Французский подход к ситуации отражает признание более широкого контекста конфликта и оборонительных мер", — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что позиция Франции может существенно повлиять на реакцию международного сообщества и потенциально на будущие дипломатические дискуссии и решения. В СМИ считают, что конфликт продолжает развиваться, а каждое новое событие может существенно "изменить геополитический ландшафт".

"Поскольку мир следит за ситуацией в Восточной Европе, позиция МИД Франции напоминает о сложных реалиях международных отношений и разрешения конфликтов", — добавили в сообщении.

Отметим, что на момент выхода публикации украинская сторона не брала на себя ответственность за удары по Белгороду.

Обстрел Белгорода: что известно

2 января в Белгороде Российской Федерации прогремела серия взрывов. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, силы ПВО якобы сбили четыре воздушные цели над регионом. По информации росСМИ, жители слышали не менее 20 взрывов. Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о повреждении четырех частных домов и двух автомобилей.

3 января Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрелов в Белгороде погиб человек, еще 11 получили ранения. Он отметил, что в регионе ситуация остается напряженной, кроме этого, 3 января было еще две атаки, которые якобы отбили силы ПВО. Он отметил, что на подлете к городу было уничтожено несколько воздушных целей. По данным Минобороны РФ, российская ПВО якобы сбила шесть ракет РСЗО "Ольха" и шесть ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Напомним, 2 января в росСМИ сообщили, что в результате обстрела в Белгородской области 31 декабря и 1 января погиб российский пограничник, еще один был ранен. Кроме этого, пострадали четверо военных РФ.