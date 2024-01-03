"Законний акт захисту": МЗС Франції не засуджує удари по Бєлгороду, — ЗМІ

Позиція французького уряду може суттєво вплинути на реакцію міжнародної спільноти та потенційно на майбутні дипломатичні дискусії й рішення, розповіли журналісти.

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Міністерство закордонних справ Франції назвало удари по Бєлгороду в Російській Федерації "законним актом захисту". Про це повідомило видання bnn.

У виданні зазначило, що Франція прямо не підтримала удари по Бєлгороду, проте вирішила не засуджувати такі дії. Позиція французького уряду підкреслює право держав захищати себе.

"Французький підхід до ситуації відображає визнання ширшого контексту конфлікту та оборонних заходів", — йдеться у повідомленні.

Журналісти наголосили, що позиція Франції може суттєво вплинути на реакцію міжнародної спільноти та потенційно на майбутні дипломатичні дискусії та рішення. У ЗМІ вважають, що конфлікт продовжує розвиватися, а кожна нова подія може суттєво "змінити геополітичний ландшафт".

"Оскільки світ стежить за ситуацією у Східній Європі, позиція МЗС Франції нагадує про складні реалії міжнародних відносин і вирішення конфліктів", — додали в повідомленні.

Зазначимо, що на момент виходу публікації українська сторона не брала на себе відповідальність за удари по Бєлгороду.

Обстріл Бєлгорода: що відомо

2 січня у Бєлгороді Російської Федерації пролунала серія вибухів. Зі слів губернатора області В'ячеслава Гладкова, сили ППО нібито збили чотири повітряні цілі над регіоном. За інформацією росЗМІ, мешканці чули щонайменше 20 вибухів. Мер Бєлгорода Валентин Демидов розповів про пошкодження чотирьох приватних будинків та двох автомобілів.

3 січня В'ячеслав Гладков заявив, що в результаті обстрілів у Бєлгороді загинула людина, ще 11 отримали поранення. Він наголосив, що в регіоні ситуація залишається напруженою, крім цього, 3 січня було ще дві атаки, які нібито відбили сили ППО. Він наголосив, що на підльоті до міста було знищено декілька повітряних цілей. За даними Міноборони РФ, російська ППО нібито збила шість ракет РСЗВ "Вільха" та шість ракет тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

Нагадаємо, 2 січня у росЗМІ повідомили, що внаслідок обстрілу в Бєлгородській області 31 грудня та 1 січня загинув російський прикордонник, ще один був поранений. Крім цього, постраждали четверо військових РФ.