Нарахували до 20 вибухів: у Бєлгороді працює ППО, є руйнування (фото, відео)

Губернатор області повідомив про збиття чотирьох повітряних цілей. Є руйнування чотирьох приватних будинків, одну людину у тяжкому стані доставили до лікарні.

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У Бєлгороді Російської Федерації оголосили повітряну тривогу. У місті пролунало багато вибухів. Про це у вівторок, 2 січня, повідомляють російські Telegram-канали.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про повітряну тривогу о 11:06. За його словами, над Бєлгородом та областю спрацювала силами протиповітряної оборони було збито 4 повітряні цілі.

Фото: Скриншот

Також він зазначив, що є постраждалі. Один чоловік отримав осколкові поранення верхніх та нижніх кінцівок. Його медики доставили до лікарні у тяжкому стані.

Наразі уточнюється інформація про руйнування, а на місцях працюють відповідні служби.

За інформацією місцевих медіа, мешканці чули щонайменше 20 вибухів, однак начебто це була робота ППО.

Мер Бєлгороду повідомляє про пошкодження чотирьох приватних будинків та двох автомобілів. В одному із будинків зруйновано дах.

Фото: Мер Бєлгорода Валентин Демидов

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Зазначимо, що після оголошення повітряної тривоги усіх попросили сховатися в укриттях. Втім, як пишуть російські Telegram-канали, мешканці почали скаржитися на закриті сховища.

Нагадаємо, 30 грудня українські війська атакували військові об’єкти у Бєлгороді. У російському Міністерстві оборони заявляли про удари ракетами та РСЗВ.

У Міністерстві закордонних справ Росії казали, що до обстрілу причетні Британія та США та назвали атаку "терактом" і "кривавим злочином". За даними МНС РФ, внаслідок атаки начебто було пошкоджено 30 багатоповерхівок, загинула 21 особа та було поранено 110 людей.