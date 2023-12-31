Бєлгородська область РФ опинилася під новим обстрілом: що відомо

За словами російських чиновників, обстрілу нібито зазнало селище Красне Шебекинського міського округу. Унаслідок атаки, стверджує він, загинула одна людина.

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У Бєлгородській області (РФ) під ракетний обстріл потрапили населені пункти Дронівка, Сподарюшине і Шебекіно. Про це повідомляють росмедіа у неділю, 31 грудня.

Так, Telegram-канал "Белгородский осведомитель" о 15:27 повідомив про обстріли відразу трьох населених пунктів. А трохи пізніше — і про роботу системи протиповітряної оборони.

Зі свого боку губернатор регіону В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-канал написав про те, що нібито під обстріл Збройних сил України потрапило селище Красне Шебекінського міського округу. У результаті, за словами чиновника, загинув літній чоловік. У момент обстрілу він перебував у продуктовому магазині, травми, отримані ним від осколків снаряда, були несумісні з життям. Також травми отримала продавчиня магазину. Наразі її доставили в Шебекінську центральну районну лікарню з осколковим пораненням голови.

Крім того, Гладков стверджує, що нібито українські військові обстріляли село Ілек-Пеньківка Красноярузького району. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є пошкодження в одному приватному домоволодінні: вибиті вікна, посічені фасад і паркан, також пошкоджено газопровід і автомобіль.

У Бєлгородській області під обстріл 31 грудня потрапили нові населені пункти Фото: Скриншот

Нагадаємо, увечері 30 грудня в МНС РФ заявили, що кількість загиблих унаслідок удару по Бєлгороду знову зросла. Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що 110 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Також пошкодження виявлено в 30 багатоквартирних будинках.

Зазначимо, що Міноборони РФ звинуватило Україну в обстрілі Бєлгорода РСЗВ "Вільха" і чеським "Вампіром". Оборонне відомство РФ підтвердило, що "прильоти" по місту є наслідком спрацьовування засобів ППО.