Російська ППО збила приблизно 20% цілей: що відомо про вибухи в Бєлгороді (фото, відео)

В Міноборони РФ заявили, що Україна завдала удару по Бєлгороду ракетами "Вільха", а також з РСЗВ Vampire чеського виробництва. Українські спецслужби повідомили ЗМІ, що атаку проводилася виключно по військовій інфраструктурі.

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У суботу, 30 грудня, ЗСУ завдали ударів по військових об'єктах ЗС РФ в Бєлгороді, повідомили в українських спецслужбах, в МО Росії заявили про атаку по місту 2 українськими ракетами та з РСЗВ. За словами очевидців, цей удар став одним із найпотужніших з моменту початку війни. За повідомленням російського МНС, загинули 14 людей, ще 108 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Фокус зібрав усе, що відомо про обстріл російського Бєлгорода на цей час.

Вибухи в місті — бєлгородців попередили про обстріли

Так, 30 грудня, на наступний день після масштабної ракетної атаки РФ по території України, у російському місті Бєлгород приблизно о 14 годині дня пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ закликали жителів міста не виходити на вулицю.

"Увага! Місто Бєлгород! Ракетна небезпека. По можливості залишайтеся вдома. Не підходьте до вікон", — йшлося в повідомленні.

Далі місцеві пабліки звернулися до громадян із закликом бігти в укриття.

"Ведеться обстріл міста Бєлгород. Прохання вимкнути електроенергію, перекрити газ, воду, закрити вікна. Взяти із собою необхідні документи, запас їжі, води, медикаментів і телефон. Спуститися в укриття (цокольний поверх, підвал, паркінг тощо). Якщо ви на вулиці знайти найближче укриття і переміститеся до нього, у разі його відсутності скористайтеся укриттям на місцевості (підходять підземні переходи, канава, рів)", — йдеться в повідомленні.

Дрони від Ані Лорак і Maruv

Як повідомили джерела у спецслужбах у коментарі "Суспільному" 30 грудня, Сили безпеки й оборони змогли завдати ракетного удару по військових об'єктах на території Росії, як відповідь на терористичні обстріли України 29 грудня.

"Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних жителів. Заходи тривають", — ідеться в повідомленні.

Водночас, у спецслужбі зазначили, що вибухи на території міста — то справа рук російської ППО, яка неефективно спрацювала і через це постраждала цивільна інфраструктура.

Місцевий телеграм-канал "Белгородский осведомитель" поширив нібито уламки збитого дрона, який міг атакувати місто вночі. На ньому маркером написані подяки за допомогу ЗСУ українським співачкам Ані Лорак і Maruv, які продовжують виступи в Росії.

"Спасибі Ані Лорак за донат на ЗСУ" і "Спасибі Maruv за донат на ЗСУ", — йдеться в текстах.

Реакція російської влади на обстріл Бєлгорода

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму звинуватив в атаці на центр міста ЗСУ. За його даними, нібито загинули двоє дітей, а також є постраждалі після "попадання в житловий сектор".

Як пишуть росЗМІ, президента РФ Володимира Путіна повідомили про вибухи в Бєлгороді.

"Путіну доповіли про удар ЗСУ по житлових кварталах Білгорода. За дорученням президента до Бєлгорода вилетіла бригада МОЗ на чолі з Мурашком, а також група МНС для надання допомоги постраждалим", — пише ТАСС з посиланням на слова речника президента РФ Дмитра Пєскова.

Що відомо про руйнування та кількість постраждалих

Окупанти скаржаться, що внаслідок атаки у Бєлгороді, за попередніми даними, пошкоджено близько 40 цивільних об'єктів.

"У центрі Бєлгорода військових об'єктів немає. Про це повідомили в екстрених службах", — пише ТАСС.

У МНС РФ повідомляють, що у Бєлгороді вогнеборці МНС Росії ліквідували всі пожежі після обстрілу, а до служби порятунку надійшла інформація про 10 загорянь, також про загиблих та поранених.

"У Бєлгороді через обстріл ЗСУ загинули 12 дорослих та 2 дитини. Ще 108 людей, включаючи 15 дітей, постраждали", — йдеться в повідомленні.

Що кажуть в Міноборони РФ

В Міноборони РФ заявили, що Україна завдала удару по Бєлгороду двома ракетами.

"Сьогодні київський режим зробив спробу завдання комбінованого удару по місту Бєлгород двома ракетами "Вільха" у забороненому касетному спорядженні, а також реактивними снарядами РСЗВ Vampire чеського виробництва. Засобами ППО ракети "Вільха" та більшість реактивних снарядів РСЗВ "Vampire" було перехоплено. Декілька реактивних снарядів та касетні частини від збитих ракет "Вільха" потрапили по місту Бєлгород", — повідомляють в російському оборонному відомстві.

Тут наголосили, що у разі прямого влучення ракет "Вільха" з касетними боєприпасами по місту наслідки були б значно більшими.

"Київський режим, який вчинив цей злочин, намагається відвернути увагу від поразок на фронті, а також спровокувати нас на такі дії. Наголошуємо, що Збройні сили Росії працюють лише по військових об'єктах і безпосередньо пов'язаної з ними інфраструктури. Діятимемо так і далі. Цей злочин не залишиться безкарним", — почали погрожувати в МО РФ.

ППО РФ відпрацювала "показово жахливо"

Джерела в ЗС РФ російського анонімного телеграм-каналу "Кремлевская табакерка", відверто розчаровані сьогоднішньою роботою російської ППО. Вони стверджують, що вона відпрацювала просто жахливо.

"Наша ППО виявилася практично безсилою під ударом ворога. Усього було збито близько 20% випущених повітряних об'єктів. Більшою мірою знищено безпілотників у Білгородській області. Одне з джерел натякнуло, що ППО відпрацювала "показово жахливо". "Складається відчуття, що спеціально пропустили удар", — переказує слова своїх співрозмовників "Табакерка".

Зазначається, що стало відомо, що ударом пошкоджено один з офісів у центрі міста, де працювали співробітники з частин інформаційно-психологічних військ.

Нагадаємо, 30 грудня в Міноборони РФ проінформували про атаку дронів у 4 регіонах. Російські ЗМІ стверджують, що пролунали вибухи могли також на заводі "Кремний Эл" у Брянській області, де виробляють компоненти для різного озброєння.